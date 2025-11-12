Dolar
İstanbul'da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı

İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa’nın final maçının 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıkladı. Yarı final maçları ise 5-6 Ocak’ta Gaziantep ve Adana’da yapılacak.

Yayınlanma
14
İstanbul’da Dev Final: TFF Süper Kupa Finalinin Tarihi ve Yeri Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

TFF'nin resmi açıklamasında, organizasyonun yarı final müsabakalarının da tarihleri ve statları netleşti. Buna göre:

5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı,

6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı,
yarı final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

İlk kez dört takımla düzenlenecek Süper Kupa’da yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor

Yarı final karşılaşmalarının hangi şehirde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura, TFF'nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Maç saatlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilirken, Süper Kupa finali hem futbolseverleri hem de kulüp taraftarlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Süper Kupa’nın format değişikliğiyle birlikte dört takımlı yapılması, organizasyona yeni bir soluk getirdi.

Finale kalan takımlar, Türkiye futbolunun en prestijli kupalarından biri olan Süper Kupa için kıyasıya mücadele edecek.

