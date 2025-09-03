Dolar
Haberin Gündemi Spor Gürcistan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor

Gürcistan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor

Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? A Millî Takım’ın aday kadrosu ve maç takvimi belli oldu.

Yayınlanma
14
Gürcistan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor
Okunma Süresi: 2 dk

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Millî Takımımız, gruptaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Tiflis’te oynanacak mücadele öncesi, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa görev yapacak.

Gürcistan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Millî Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçına 4 Eylül 2025 Perşembe günü çıkacak. Gürcistan - Türkiye mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Gürcistan - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platform EXXEN üzerinden de izlenebilecek.

A Millî Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı

Teknik direktör yönetimindeki millî takımımızın Gürcistan maçı için belirlenen geniş kadrosunda dikkat çeken genç yetenekler ve tecrübeli isimler yer alıyor. İşte kadro:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Takvimi

4 Eylül 2025, 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025, 21:45: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025, 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025, 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025, 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025, 22:45: İspanya - Türkiye

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Formatı

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa’dan toplam 16 takım katılacak. Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazanacak. Grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre seçilen 4 takım, toplam 16 ekip olacak şekilde play-off turuna kalacak. Bu turda oynanacak tek maçlık yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda 4 takım daha finallere yükselecek.

#Gürcistan Türkiye Maçı
#Türkiye Milli Maç Ne Zaman
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan Maçı Hangi Kanalda
#Tv8 Canlı Yayın
