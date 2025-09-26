Dolar
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Galatasaray’ın 30 Eylül’de Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının biletleri için geri sayım başladı. Resmi açıklama henüz yapılmazken biletlerin müsabakadan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, 30 Eylül 2025 Salı günü Liverpool’u RAMS Park’ta konuk edecek. Sarı kırmızılı taraftarlar ise büyük heyecanla bu dev karşılaşmanın biletlerini bekliyor.

Maçın Tarihi ve Saati

Galatasaray - Liverpool mücadelesi 30 Eylül 2025’te, saat 22.00’de oynanacak. Karşılaşma, İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleşecek.

Bilet Satış Süreci

Galatasaray yönetimi henüz Liverpool maçı biletlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçmiş uygulamalara bakıldığında, biletlerin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

Resmi Duyuru Bekleniyor

Biletlerin kesin satış tarihi ve fiyatlandırması kulübün resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Taraftarların güncel bilgilere ulaşmak için Galatasaray’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önem taşıyor.

#Rams Park
#Galatasaray Liverpool
#Galatasaray Liverpool Bilet
#Galatasaray Maç Biletleri
#Şampiyonlar Ligi Bilet
#Galatasaray Liverpool Maçı
