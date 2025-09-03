Ballon d'Or 2025 Adayları Açıklandı: Ödül Töreni Ne Zaman Yapılacak?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or (Altın Top) için 2025 yılı adayları belli oldu. Kulüp ve milli takım performanslarıyla öne çıkan 30 futbolcu, yılın en iyisi unvanı için yarışacak. Ödül töreninin tarihi de netleşti.
Ballon d'Or 2025 Ödül Töreni Ne Zaman?
Ballon d’Or’un resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre,
📅 69. Ballon d'Or Ödül Töreni
📍 Fransa'nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet'te
🗓 22 Eylül 2025 Pazartesi günü düzenlenecek.
Törende ayrıca:
Yashin Trophy (Yılın En İyi Kalecisi)
Kopa Trophy (Yılın En İyi Genç Oyuncusu) ödülleri de sahiplerini bulacak.
Ballon d'Or 2025 Aday Listesi
FIFA turnuvaları, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligleri ve ulusal takım performansları değerlendirilerek belirlenen 30 kişilik aday listesi şöyle:
Jude Bellingham
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Öne Çıkan İsimler
Kylian Mbappé, hem kulüp hem milli takım performansıyla en güçlü adaylar arasında.
Erling Haaland, gol krallıkları ve şampiyonluklar sonrası yine listenin favorilerinden.
Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla sergilediği liderlik ve istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
Lamine Yamal, genç yaşına rağmen listeye girerek Kopa Trophy için de favori gösteriliyor.
Oylama Nasıl Yapılıyor?
Ballon d'Or ödülü, dünya genelindeki seçilmiş gazeteciler, milli takım kaptanları ve teknik direktörler tarafından verilen oylarla belirleniyor. Oylar; bireysel performans, kazanılan kupalar, oyuncunun karakteri ve fair-play kriterlerine göre veriliyor.