Ballon d'Or 2025 Adayları Açıklandı: Ödül Töreni Ne Zaman Yapılacak?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or (Altın Top) için 2025 yılı adayları belli oldu. Kulüp ve milli takım performanslarıyla öne çıkan 30 futbolcu, yılın en iyisi unvanı için yarışacak. Ödül töreninin tarihi de netleşti.

Ballon d'Or 2025 Ödül Töreni Ne Zaman?

Ballon d’Or’un resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre,

📅 69. Ballon d'Or Ödül Töreni

📍 Fransa'nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet'te

🗓 22 Eylül 2025 Pazartesi günü düzenlenecek.

Törende ayrıca:

Yashin Trophy (Yılın En İyi Kalecisi)

Kopa Trophy (Yılın En İyi Genç Oyuncusu) ödülleri de sahiplerini bulacak.

Ballon d'Or 2025 Aday Listesi

FIFA turnuvaları, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligleri ve ulusal takım performansları değerlendirilerek belirlenen 30 kişilik aday listesi şöyle:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Öne Çıkan İsimler

Kylian Mbappé, hem kulüp hem milli takım performansıyla en güçlü adaylar arasında.

Erling Haaland, gol krallıkları ve şampiyonluklar sonrası yine listenin favorilerinden.

Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla sergilediği liderlik ve istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Lamine Yamal, genç yaşına rağmen listeye girerek Kopa Trophy için de favori gösteriliyor.

Oylama Nasıl Yapılıyor?

Ballon d'Or ödülü, dünya genelindeki seçilmiş gazeteciler, milli takım kaptanları ve teknik direktörler tarafından verilen oylarla belirleniyor. Oylar; bireysel performans, kazanılan kupalar, oyuncunun karakteri ve fair-play kriterlerine göre veriliyor.