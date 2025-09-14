Dolar
41,3624 %0,44
Euro
48,5678 %0,75
Gram Altın
4.845,64 % 0,36
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Adem Bona Kimdir? İşte Türk Basketbolunun Nijerya Doğumlu Yıldızı

Adem Bona Kimdir? İşte Türk Basketbolunun Nijerya Doğumlu Yıldızı

Nijerya doğumlu Adem Bona, Türk vatandaşlığına geçerek milli formayı giydi. Genç yıldız şu anda UCLA Bruins’te oynuyor ve A Milli Takım’a davet ediliyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adem Bona Kimdir? İşte Türk Basketbolunun Nijerya Doğumlu Yıldızı
Okunma Süresi: 1 dk

Türk basketbolunun parlayan yıldızlarından Adem Bona, hem doğum yeri hem de vatandaşlık süreciyle dikkat çekiyor. 28 Mart 2003’te Nijerya’da, Lagos yakınlarında doğan Bona’nın asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro.

Küçük yaşta basketbola ilgisi fark edilince menajerler aracılığıyla Türkiye’ye getirildi. Burada hem eğitim aldı hem de altyapı takımlarında gelişim gösterdi. Genç yaşta Türk vatandaşlığına geçen Bona, ismini Adem Bona olarak değiştirdi. Bu adım, hem Türk kimliğini kazanmasını hem de basketbol kariyerinde daha güçlü bir kimlikle yol almasını sağladı.

Türkiye adına uluslararası organizasyonlarda boy gösteren genç yıldız, 2019 FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda “Turnuvanın En İyi Beşi”ne seçilerek adını duyurdu. Sonrasında Türkiye’nin genç milli takımlarında forma giydi ve başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Şu anda kariyerine ABD’de NCAA’de UCLA Bruins formasıyla devam eden Bona, A Milli Takım’a da davet edilerek Türk basketbolunun geleceği için önemli bir isim haline geldi. Nijerya doğumlu olmasına rağmen artık hem resmen hem de gönülden “Türk basketbolcusu” olarak anılıyor.

#Milli Takım
#Adem Bona
#Türk Basketbolu
#Ucla Bruins
#Nijerya Doğumlu Sporcular
#Türk Vatandaşlığı
Süper Loto Çekilişinde Şanslı Sayılar Açıklandı! İşte 14 Eylül Sonuçları
Süper Loto Çekilişinde Şanslı Sayılar Açıklandı! İşte 14 Eylül Sonuçları
#Genel / 14 Eylül 2025
Kızılcık Şerbeti İçin Tehlike Çanı! RTÜK İnceleme Başlattı
Kızılcık Şerbeti İçin Tehlike Çanı! RTÜK İnceleme Başlattı
#Magazin / 14 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum
Spor
5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor
5-0’lık Zafer! Buse Naz Dünya Şampiyonası’nda Tarih Yazıyor
İzmir’de Kaybolan 14 Yaşındaki Gülseren Demir Bulundu
İzmir’de Kaybolan 14 Yaşındaki Gülseren Demir Bulundu
Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nı Telefonla Tebrik Etti
Bakan Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nı Telefonla Tebrik Etti
Manifest Grubundan Yeni Şarkı Müjdesi
Manifest Grubundan Yeni Şarkı Müjdesi
Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuruluyor
Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuruluyor
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sonuçlandı
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sonuçlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma Sanayisindeki Başarının Enerji Alanına Taşınması Hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma Sanayisindeki Başarının Enerji Alanına Taşınması Hedefleniyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft