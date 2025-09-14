Adem Bona Kimdir? İşte Türk Basketbolunun Nijerya Doğumlu Yıldızı

Türk basketbolunun parlayan yıldızlarından Adem Bona, hem doğum yeri hem de vatandaşlık süreciyle dikkat çekiyor. 28 Mart 2003’te Nijerya’da, Lagos yakınlarında doğan Bona’nın asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro.

Küçük yaşta basketbola ilgisi fark edilince menajerler aracılığıyla Türkiye’ye getirildi. Burada hem eğitim aldı hem de altyapı takımlarında gelişim gösterdi. Genç yaşta Türk vatandaşlığına geçen Bona, ismini Adem Bona olarak değiştirdi. Bu adım, hem Türk kimliğini kazanmasını hem de basketbol kariyerinde daha güçlü bir kimlikle yol almasını sağladı.

Türkiye adına uluslararası organizasyonlarda boy gösteren genç yıldız, 2019 FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda “Turnuvanın En İyi Beşi”ne seçilerek adını duyurdu. Sonrasında Türkiye’nin genç milli takımlarında forma giydi ve başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Şu anda kariyerine ABD’de NCAA’de UCLA Bruins formasıyla devam eden Bona, A Milli Takım’a da davet edilerek Türk basketbolunun geleceği için önemli bir isim haline geldi. Nijerya doğumlu olmasına rağmen artık hem resmen hem de gönülden “Türk basketbolcusu” olarak anılıyor.