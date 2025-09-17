2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Para Ödülleri Belli Oldu

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabıyla birlikte başladı. Bu sezon 36 takım sahne alırken, hem sportif başarı hem de büyük gelir hedefleniyor.

UEFA’nın açıkladığı rakamlara göre kulüplerin elde edeceği kazançlar şöyle:

Katılım Ücreti: 18,62 milyon €

Galibiyet: 2,1 milyon €

Beraberlik: 0,7 milyon €

Lig Sıralaması Ödemesi: 275 bin € – 2 milyon € arası

Son 16 Play-Off: 1 milyon €

Son 16 Turu: 11 milyon €

Çeyrek Final: 12,5 milyon €

Yarı Final: 15 milyon €

Final: 18,5 milyon €

Şampiyonluk Bonus: 6,5 milyon €

Böylece, bir takım tüm maçlarını kazanarak ve şampiyonluğa ulaşarak 100 milyon €’yu aşan bir gelir elde edebilecek.

Bu sezon Türkiye’yi Galatasaray temsil ederken, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan toplam 19 takım turnuvada boy gösterecek.