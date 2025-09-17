Dolar
41,2965 %0,26
Euro
48,8620 %0,46
Gram Altın
4.859,48 % -0,68
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Para Ödülleri Belli Oldu

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Para Ödülleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025 sezonunun para ödülleri açıklandı. Katılım ücreti 18,62 milyon euro, galibiyet başına 2,1 milyon euro olurken; şampiyonluk kupasını kaldıran takım ekstra 6,5 milyon euro kazanacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Para Ödülleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabıyla birlikte başladı. Bu sezon 36 takım sahne alırken, hem sportif başarı hem de büyük gelir hedefleniyor.

UEFA’nın açıkladığı rakamlara göre kulüplerin elde edeceği kazançlar şöyle:

Katılım Ücreti: 18,62 milyon €

Galibiyet: 2,1 milyon €

Beraberlik: 0,7 milyon €

Lig Sıralaması Ödemesi: 275 bin € – 2 milyon € arası

Son 16 Play-Off: 1 milyon €

Son 16 Turu: 11 milyon €

Çeyrek Final: 12,5 milyon €

Yarı Final: 15 milyon €

Final: 18,5 milyon €

Şampiyonluk Bonus: 6,5 milyon €

Böylece, bir takım tüm maçlarını kazanarak ve şampiyonluğa ulaşarak 100 milyon €’yu aşan bir gelir elde edebilecek.

Bu sezon Türkiye’yi Galatasaray temsil ederken, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan toplam 19 takım turnuvada boy gösterecek.

#Uefa Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar Ligi Ödülleri
#Şampiyonlar Ligi Para Ödülü
#2025 Şampiyonlar Ligi Gelirleri
#Galatasaray Şampiyonlar Ligi
#Uefa Gelir Dağılımı
#Şampiyonlar Ligi Final Ödülü
#Avrupa Kupaları Kazanç
Tanser Aydın Kimdir? İlkin Aydın'ın Babası Tanser Aydın Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
Tanser Aydın Kimdir? İlkin Aydın'ın Babası Tanser Aydın Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
#Gündem / 17 Eylül 2025
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
Apple’dan ilk bükülme testi: iPhone Air gerçekten dayanıklı mı?
#Teknoloji / 17 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Bayern Münih – Chelsea Şampiyonlar Ligi Dev Maçı Bu Akşam! İşte Saat ve Kanal Bilgisi
Bayern Münih – Chelsea Şampiyonlar Ligi Dev Maçı Bu Akşam! İşte Saat ve Kanal Bilgisi
Spor
Juventus - Borussia Dortmund Maçı: İşte Yayın Bilgileri ve Muhtemel 11’ler
Juventus - Borussia Dortmund Maçı: İşte Yayın Bilgileri ve Muhtemel 11’ler
Seda Bakan, Jennifer Lopez ile Fotoğraf Çektirmek İçin Uzun Süre Bekledi
Seda Bakan, Jennifer Lopez ile Fotoğraf Çektirmek İçin Uzun Süre Bekledi
Bayrampaşa’da Kriz Sonrası İlk Adım: Yeni Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?
Bayrampaşa’da Kriz Sonrası İlk Adım: Yeni Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama
iPhone Kullanıcılarının iOS 26 Güncellemesi Hakkındaki Tepkileri ve Apple'dan Gelen Açıklama
New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyir İzliyor
New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyir İzliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Telefonda Görüştü
Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas Kimdir?
Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas Kimdir?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft