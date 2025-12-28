Rapçi EGE! (Ege Karataşlı) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Gerçek İsmi Ne?

Türk rap müziğinin yükselen yıldızlarından biri olan EGE! (Ege Wav), 28 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırarak, sanatçının hayranları ve müzik severler tarafından yoğun bir şekilde merak edilmeye başlandı. EGE!'nin kariyeri, müziği ve kişisel geçmişi hakkında detaylı bilgiler bu süreçte yeniden gündeme geldi.

EGE! Kimdir?

EGE!'nin gerçek adı Ege Karataşlı'dır. Mersin'de dünyaya gelen sanatçı, eğitim hayatına İstanbul'da devam etmiştir. Müzik kariyerine 2021 yılında yayımladığı "Yörünge" adlı single ile adım atan EGE!, hip-hop ve rap müziği tarzında eserler vermektedir. Özellikle halk müziği örneklerini modern beat'lerle harmanlayarak ortaya koyduğu özgün tarzı ile dikkat çekmektedir.

Kariyeri ve Popüler Şarkıları

EGE!, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. "Borsa", "Kaplanı", "TNT aq" (Wegh ile birlikte) ve "Hadi 2025" gibi parçaları, müzik listelerinde üst sıralarda yer alarak sanatçının popülaritesini artırmıştır. Genç yaşına rağmen, bu eserler aracılığıyla dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Gözaltı Olayı ve Soruşturma Süreci

28 Aralık 2025 sabahı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyon başlatıldı. Bu operasyonda, Ege Karataşlı'nın yanı sıra 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EGE!'nin Yaşı ve Eğitimi

EGE!'nin doğum yılına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 12 Haziran doğumlu olduğu ve 20'li yaşlarının başında genç bir yetenek olduğu bilinmektedir. İstanbul'da eğitim hayatını sürdüren Karataşlı'nın İstanbul Üniversitesi ile bir bağlantısı olduğu yönünde bilgiler mevcuttur. Bu süreçte, sanatçının kariyeri ve müziği üzerine yapılan yorumlar da artış göstermiştir.