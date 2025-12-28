Dolar
Haberin Gündemi Spor Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti

Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti

Yayınlanma
14
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti
Okunma Süresi: 2 dk

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Koşuda kadınlar kategorisinde Dilek Öztürk, erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven birinci olarak öne çıktı. Etkinlik, 2 bin 50 koşucunun katılımıyla Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayarak Eski Ankara Garı'nda sona erdi.

Yarışın Detayları ve Sonuçlar

Yarışın başlangıcı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ tarafından verildi. 10 kilometrelik parkurda, kadınlar kategorisinde Dilek Öztürk, 35.08'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Fatma Arık, 35.57 ile ikinci, Berfin Kara da 36.08'lik zamanıyla üçüncü sırayı aldı. Erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven, 29.24'lük zamanı ile birinci olarak finiş çizgisini geçti. Ali Kaya, 29.46 ile ikinci, Murat Emektar ise 29.54 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü'nün Katılımı

Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına birçok sporcu da mücadele etti. AASK'nın Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, atletizm branş sorumlusuyla birlikte birkaç sporcu etkinlikte yer aldı. Hüseyin Kul, 38.36'lık derecesiyle genel kategoride 70'inci, 35-39 yaş kategorisinde ise 8. olarak tamamladı. Yusuf Özhan 48 dakika 38 saniyede, Cuma Kaan Elbir 57 dakika 15 saniyede yarışı bitirdi. Tanju Özkaya, 58 dakika 24 saniye, Seyfullah Altuntaş ise 1 saat 2 dakika 41 saniye ile finişe ulaştı. Hümeyra Ayaz ise 1 saat 14 dakika 42 saniyede koşusunu tamamladı.

Etkinlik Hakkında Yorumlar

Cuma Kaan Elbir, Anadolu Ajansı ekibi olarak 90. Büyük Atatürk Koşusu'na katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Eksi 2 derecelik soğuk havada koştuklarını belirten Elbir, parkurun zorluğuna dikkati çekerek, "Kazasız belasız bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyuz." dedi. Ayrıca, AASK'nın atletizm branşındaki faaliyetlerine değinerek, Anadolu Ajansı'nın sporla iç içe geçmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde yer aldıklarını vurguladı.

Ödül Töreni

Yarışta elde edilen başarıların ardından dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları, Türk Hava Kurumu (THK) Müze ve Paraşüt Kulesi'nde düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Bu yılki koşu, sporun birlikteliğini ve Atatürk’ün mirasını yaşatmayı amaçlayan bir etkinlik olarak dikkat çekti.

#Haberler
#Spor
