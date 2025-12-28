POCO F8 Serisi, Amiral Gemisi Segmentine Güçlü Bir Giriş Yapıyor

POCO, Bali'de gerçekleştirdiği küresel lansmanda, amiral gemisi serisinin en yeni üyeleri olan POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro'yu tanıttı. Bu modeller, markanın amiral gemisi segmentine iddialı bir giriş yapmasını sağlarken, yüksek performansı uygun fiyatla sunma geleneğini sürdürüyor.

Yeni F8 Serisi ile Mobil Ses Deneyimi Yeniden Tanımlanıyor

Bose ses teknolojisi ile güçlendirilen POCO F8 Serisi, mobil ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir standart belirliyor. POCO, etkinlikte ayrıca POCO Pad X1 ve POCO Pad M1 tabletlerini tanıtarak AIoT ekosistemini genişletti. Bu yeni cihazlar, genç nesle daha akıllı ve bağlı bir dijital yaşam sunmayı amaçlıyor.

POCO F8 Ultra: Gerçek Bir Amiral Gemisi

POCO F8 Ultra, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 ve VisionBoost D8 yongası ile donatılmış olup, yüksek performans potansiyeli sunuyor. AnTuTu'da 3.944.934 puanı aşan bu telefon, oyun deneyimini geliştiren özellikleriyle dikkat çekiyor. 120 FPS’ye kadar Akıllı Kare Hızı, 1.5K’ya kadar Süper Çözünürlük ve Game HDR gibi yenilikçi özellikler, bu cihazın oyun performansını artırıyor.

Yenilikçi Ses Teknolojisi ile Destekleniyor

Bose ile yapılan iş birliği, POCO F8 Ultra’da gelişmiş bir üç hoparlörlü akustik sistemin kullanılmasını sağlıyor. 2.1 kanallı mimari, zengin baslar ve net vokaller sunarak kullanıcıların mobil ses deneyimini iyileştiriyor. Kullanıcılar, dinamik ve dengeli ses profilleri arasında seçim yaparak deneyimlerini özelleştirebiliyor.

Üst Düzey Görüntüleme Özellikleri

POCO F8 Ultra, 50MP Light Fusion 950 sensörü ile profesyonel düzeyde fotoğrafçılık imkanı sunuyor. Bu sistem, yüksek dinamik aralık ve düşük güç tüketimi sağlayarak zor ışık koşullarında bile mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, 5x optik yakınlaştırma ve 20X Ultra Yakınlaştırma gibi özellikler, farklı çekim senaryolarında esneklik sunuyor.

POCO F8 Pro: Günlük Kullanım için İdeal Çözüm

POCO F8 Pro, akıllı özellikleri ile günlük yaşamda pratik bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Enerji verimliliği ile öne çıkan bu model, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yüksek performans sunuyor. Cihaz, IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

Yeni Tabletler ile AIoT Ekosistemi Genişliyor

Etkinlikte tanıtılan POCO Pad X1 ve POCO Pad M1, hem iş hem de eğlence için güçlü performans sunarak kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. POCO Pad X1, yüksek çözünürlük ve ses deneyimi ile dikkat çekerken, POCO Pad M1 ise daha büyük bir ekranda akıcı görseller sunuyor.

POCO'nun Pazar Başarısı ve Gelecek Vizyonu

2018 yılında kurulan POCO, bugüne kadar 93 milyonun üzerinde cihaz satışı gerçekleştirmiştir. Markanın artan etkisi, global akıllı telefon pazarında kendine sağlam bir yer edinmesini sağlarken, genç ve teknoloji odaklı bir marka olarak yenilikçi ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

POCO F8 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuluyor

POCO F8 Serisi, Türkiye'de farklı bellek ve depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. POCO F8 Pro'nun 12GB+256GB versiyonu 42.999 TL, 12GB+512GB versiyonu ise 46.999 TL fiyatla kullanıcılarla buluşacak. POCO F8 Ultra'nın 12GB+256GB versiyonu 59.999 TL, 16GB+512GB versiyonu ise 63.999 TL'den satışa sunuluyor. Kullanıcılara çeşitli hediyelerle birlikte sunulacak olan bu ürünler, teknoloji tutkunları tarafından ilgiyle karşılanıyor.