Libya Heyetini Taşırken Düşen Jetin Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı

Libya Heyetini Taşırken Düşen Jetin Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı

Yayınlanma 14
14
Libya Heyetini Taşırken Düşen Jetin Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı
Okunma Süresi: 2 dk

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jetin enkaz kaldırma çalışmaları başarıyla sona erdi. 23 Aralık tarihinde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında düşen jet, içerisinde yer alan beş kişilik askeri heyet ile üç kişilik mürettebatın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları

Düşen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütüldü. 27 Aralık Cumartesi günü, Libya ve Fransa'dan gelen uzman ekipler Türk yetkililerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından, enkaz kaldırma süreci başlatıldı. Uçağın parçaları, iş makineleri kullanılarak kamyonlara yüklenerek alandan çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede yapılan işlemleri tamamlayarak alandan ayrıldı.

Olayın Ardından Yaşananlar

Olayın ardından, yetkililer tarafından düşüşün nedenleri üzerinde araştırmalar devam ediyor. Uçakta bulunanların aileleri ve Libya hükümeti, kazanın sebeplerinin kısa zamanda aydınlatılmasını bekliyor. Düşen jetin enkazının kaldırılması, hem uluslararası ilişkiler açısından hem de kazanın incelenmesi açısından büyük önem taşıyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme yapılması planlanıyor.

Bu trajik kazanın ardından, Libya ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin nasıl etkileneceği merak ediliyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, askeri heyetlerin karşılıklı ziyaretleri ve işbirlikleri ile daha da güçlenmişti. Olayın ardından yapılacak resmi açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.

