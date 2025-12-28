Ucuz Et Hayali: Hayvancılıkta 10 Yıl Geriye Gidiş

Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, 2026'nın hayvancılık açısından zorlu geçeceğini belirterek, ucuz et bulmanın artık hayal olduğunu ifade etti. Hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların temel nedenlerinden biri, Kurban Bayramı öncesinde başlayan şap hastalığı oldu.

Şap Hastalığının Et Fiyatlarına Etkisi

Mehmet Çiçek, şap hastalığının etkisiyle et fiyatlarının son beş ay boyunca aynı seviyede kaldığını belirtti. Ancak, hastalığın düzelmemesi nedeniyle son bir ay içinde fiyatların yüzde 20-25 oranında arttığını vurguladı. Çiçek, bu süreçte üreticilerin ocak, şubat ve Ramazan ayında hayvanlarını erkenden kestiklerini ifade ederek, şu an piyasada yerli besilik mal bulunmadığını dile getirdi. Bu durum, et fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Devletin İthalat Politikası

Çiçek, Tarım Bakanlığı'nın piyasayı dengelemek için devreye girdiğini ve ithalat yapıldığını aktardı. Türkiye'nin hayvan varlığının yetersiz olduğunu vurgulayan Çiçek, besicilerin besilik dana bulmakta zorlandığını kaydetti. "Türkiye'de tüketilen her 5 kilo etin 1 kilosu ithal; ya ithal dana ya ithal besi ya da karkas et," diyen Çiçek, hayvancılığın durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Hayvancılığın Geleceği ve Zorluklar

Çiçek, dünya genelindeki hayvan fiyatlarının yükselmesi ile birlikte önümüzdeki yılların zor geçeceğini belirtti. Türkiye'nin bu durumun ciddiyetini kavraması gerektiğini ifade eden Çiçek, yüksek tarım maliyetleri ve besicilik masraflarının fiyatları düşürmeyi zorlaştırdığına dikkat çekti. Hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için devletin süt üreticilerini desteklemesi gerektiğini, bu sayede süt ineklerinin çoğalacağını ve dolayısıyla besilik malın artacağını kaydetti.

Besicilerin Zorlukları ve Gıda Güvenliği

Çiçek, besicilerin karşılaştığı zorlukların yanı sıra Türkiye'nin gıda güvenliği açısından kritik bir eşikte olduğunu belirtti. "Bu yıl zirai don nedeniyle meyve fiyatları yükseldi; ancak hayvancılık sektöründeki sorunlar aynı şekilde ele alınmadı," dedi. Şap hastalığının etkisiyle besicilerin büyük kayıplar yaşadığını ve damızlık vasıflarının kaybolduğunu vurguladı.

Mehmet Çiçek, Türkiye'nin cari açığı olan bir ülke olduğunu ve yüksek tarım girdileri ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Hayvan yemlerinin yüzde 60'ının ithal edilmesinin yem fiyatlarını artırdığını ifade eden Çiçek, mera hayvancılığının sona erdiğini, kapalı ahır ve açık besiciliğin devam ettiğini belirtti. Küçük aile işletmelerinin zor günler geçirdiğini dile getiren Çiçek, devletin üreticilere ucuz yem ve düşük faizli destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.