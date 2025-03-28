Bahçeli’den Sert Uyarı: Sokak Eylemleriyle Türkiye’yi Karartamazsınız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı kapsamlı açıklamada, hem kutlama mesajları verdi hem de son dönemde yaşanan toplumsal gelişmelere dair dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bahçeli, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları, sokak eylemleri ve CHP'nin tutumuna sert sözlerle yüklendi.

Ramazan Bayramı Vesilesiyle Umut ve Uyarı Bir Arada

Bahçeli, konuşmasına Ramazan Bayramı’nın anlam ve önemine değinerek başladı. Barış, kardeşlik ve huzurun kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin hedefinin “terörsüz, birlik içinde bir bayram ülkesi” olması gerektiğini dile getirdi. Bu hedefe ulaşmak için sabır, samimiyet ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın şart olduğunu belirtti.

Beşinci Kol Faaliyetlerine Dikkat Çekti

Son günlerde yaşanan sokak olaylarının ve sosyal huzursuzluğun arkasında dış bağlantılı odakların olduğunu öne süren Bahçeli, Türkiye’yi sokak eylemleriyle karıştırmak isteyenlerin beşinci kol faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Özellikle 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yaşanan protestoları “faşizan kalkışma” olarak nitelendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Yolsuzluk İddiaları

Bahçeli’nin en dikkat çeken açıklamalarından biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alması oldu. Belediye yönetiminin “yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık” batağına saplandığını söyleyen Bahçeli, 50’ye yakın kişinin tutuklandığını hatırlatarak, hukuki sürecin hızla tamamlanması gerektiğini ifade etti. Bahçeli’ye göre, bu iddialar sadece bir suç meselesi değil, aynı zamanda demokrasiye ve milli iradeye yönelik bir sabotaj.

CHP’ye Yönelik Sert Sözler

Bahçeli’nin açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştiriler ön plandaydı. CHP’nin sokakları tahrik eden ve devletin güvenlik güçleriyle çatışmaya giren bir çizgide ilerlediğini savundu. Özellikle Saraçhane’deki olaylar üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklenen Bahçeli, “boykot çağrıları ve sokak mesajları sistemli bir kalkışma denemesidir” diyerek, bu tutumun anti-demokratik olduğunu belirtti.

CHP’nin kendi içindeki hizipler nedeniyle çatışma içinde olduğunu da ifade eden Bahçeli, parti içi itirafçılık ve hesaplaşmaların kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi. Özgür Özel’in Türkiye’yi yurt dışında şikayet etmesini “manda ve himaye zihniyetinin tezahürü” olarak tanımladı.

Cumhur İttifakı’nın Kararlılığı

Bahçeli, konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı’nın Türk milletinin birliği ve bağımsızlığı için kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı. “Türk milleti varlığını, birliğini ve ortak kaderini namusu bilecek, gölge düşürmeyecektir” diyerek, milletin sokak eylemleriyle kandırılamayacağını ifade etti. Gençliğe yönelik sokak çağrılarına da karşı çıkan Bahçeli, sağduyu ve hukukun rehberliğinde Türkiye’nin geleceğine güvenle bakılması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli’nin açıklamaları, Türkiye’nin siyasi atmosferindeki sertleşmeyi ve yaklaşan yerel seçim sürecine dair gerilimleri bir kez daha ortaya koydu. MHP lideri, hem içeriden hem dışarıdan gelen tehditlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak, Cumhur İttifakı’nın yanında saf tutan herkese birlik mesajı verdi.