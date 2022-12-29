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Seyircilerin içinde olduğu bir Oyun: Şen Makas
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Seyircilerin içinde olduğu bir Oyun: Şen Makas

Uzun yıllardan beri takip ettiğim tiyatro oyunları içinde gerçekten çok farklı bir eseri izlemeye gittim. İnteraktif bir oyun olan Şen Makas'da işlenen cinayetin failini bütün tiyatro sevircileri ile buluyoruz. Herkes oyunun içinde

Uzun yıllardan beri takip ettiğim tiyatro oyunları içinde gerçekten çok farklı bir eseri izlemeye gittim. İnteraktif bir oyun olan Şen Makas'da işlenen cinayetin failini bütün tiyatro sevircileri ile buluyoruz. Herkes oyunun içinde

Şen Makas'ta seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ederek, hem oyuna katılıyorlar, hem katıla katıla gülüyorlar. Kuaför salonuna sızan katili oyunculara soru sorarak belirleyen seyircinin oy oranına göre oyunun sonu değişiyor.

HER OYUNDA FARKLI SONUÇLAR

Her gece farklı oyun oynanıyor. Başrol de oynayan ve oyunu sürükleyen Melek Baykal meslek hayatının en güzel döneminde Türk tiyatro seyircileri ile buluşuyor. Olağanüstü güzel performansı seyirciyi kahkahalara boğarken Oyunun ikinci yarısından itibaren tempoyu yükselten usta oyuncu Jess Molho salondaki seyircilerin arasında katilin kim olabileceğine dair tahminleri topluyor ve bire bir seyirciyle temas kuruyor.

USTA OYUNCULAR SEYİRCİYE BEYİN EGZERSİZİ YAPTIRIYOR

Oyunun tam ortasında kendini oyunun bir parçası olarak gören seyirciler önce çok şaşırıyor ancak daha sonra kendilerini oyunun akışı içine bırakıyorlar. Son derece eğlendirici ve ilginç bir tiyatro eseri olan Şen Makas, ABD'de 1979 senesinden beri soluksuz bir şekilde sahneleniyor. 1997 senesinde ilk defa Tiyatrokare tarafından sergilenen oyun günümüzdede zevkle ve ilgiyle izleniyor. Melek Baykal, Bülent Seyran, Tuğçe Kıltaç ve Jess Molho, Cem Güler'i sorgulayarak suçluyu bulmaya çalışıyorlar.


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