Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı



Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında ilerlemesi sürüyor. Rus zırhlı birlikleri başkent Kiev önlerine kadar geldi. Önümüzdeki saatlerde başkent Kiev'e girme hazırlığı yapan Rus tankları taarruz için emir bekliyor. Rus askeri yetkililer şehire girecekleri tahmini saati belirtip sivillerin evlerinden çıkmaması konusunda uyarı yaptılar.

FÜZELER HALA ŞEHİRLERE DÜŞÜYOR

Ukraynayı işgal eden Rus ordusu ülkenin bütün sınırlarından Ukrayna topraklarının içlerine doğru ilerlemesini sürdürüyor. Önce askeri havalimanları ve üslerini bombalayarak askeri gücünü kırmaya çalışan Ruslar yaklaşık 25 Ukrayna şehrini füze ateşine tutuyorlar. Askeri mühimmat depolarını imha eden Ruslar başkent Kiev kapılarına dayandı. Olağanüstü ezici bir askeri güçle Ukrayna'da operasyon yapan Rus ordu birlikleri önünde direnmeye çalışan Ukrayna ordusu büyük kayıplar veriyor. Binlerce askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisine ulaşılırken, Rus askeri birlikleri karşısında ciddi bir savunma gerçekleştiremiyorlar.

RUS ORDUSUNU DURDURAMADILAR

Rus ordusu Ukrayna'nın farklı noktalarına hava saldırılarını sürdürürken, kara operasyonlarında ciddi ilerlemeler kaydediyor. Odessa ve Kırım bölgesinden 'de saldırıya geçen Ruslar ülkenin güneyinde bulunan Ukrayna askerlerini ülkenin daha iç bölgelerine sürüyor. Bu arada Ülkeden kara yoluyla kaçış devam ediyor. Polonya ve Slovenya sınırıma doğru ilerleyen göçmenlerin araçları yüzünden trafik tamamen altüst olmuş durumda. Yollarda insanlık dıramına şahit olunuyor.

KİEV'DEKİ SİVİLLER UYARILDI

Ukraynalı yetkiler açıkladkları raporlar ve gelişnmelerle umutsuzluğu gözler önüne seriyor. Hızla ilerleyen Rus askeri kuvvetleri karadan Kiev kapılarına kadar geldiler. Kiev önünde toplanan zırhlı birlikler başkent Kiev'e girme hazırlıkları yapıyorlar. Şehire girdikten sonra kan dökmek istemediklerini belirten Rus askeri yetkililer bu konuda sivillerin evlerinden dışarı çıkmaması gereğine iişaret ediyorlar.

SAVAŞIN EN KRİTİK GÜNÜ

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun sayıca az olmasına rağmen dört cephede de sınırları koruduğunu açıklarken, "Rus güçleri Kiev'e ve diğer şehirlere füze ve roket saldırısı gerçekleştiriyor. Rus güçleri bugün öğleden sonra Kiev'in dış mahallelerine girebilir" uyarısında bulundu.

TANKSAVARLARLA DİRENECEKLER

Öte yandan benzer tonda bir açıklama da Ukrayna'nın İçişleri Bakanlığı'nda görevli danışmanı Anton Herashchenko'dan geldi. Ukraynalı yetkili, Rus tanklarının bugün öğleden sonra Ukraynanın başkenti Kiev'e bir saldırı düzenlemesinin beklendiğini duyurdu. Herashchenko, bu günün savaşın en zor günü olacağını da dile getirdi. İçişleri Bakanlığı danışmanı ayrıca Kiev'de ki askerlerde, yabancı müttefiklerden temin edilen tanksavarların olduğunude belirtti.