YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 21 Eylül Pazar günü yapılması planlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu değerlendirdi. Yapılan başvurunun, "tam kanunsuzluk" iddiasına dayandığı öğrenildi. YSK, bu talebi reddederek kurultayın yapılmasına onay verdi.

YSK'nın Karar Süreci

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurultayın iptali yönündeki başvurunun görüşüldüğünü ve yapılan toplantı sonucunda talebin reddedildiğini açıkladı. Yener, "Kurulumuz saat 15.30'da Pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik başvuruyu incelemiştir. Kurulumuz, tam kanunsuzluk iddiasıyla yapılan bu talebin reddine karar vermiştir," ifadelerini kullandı.

Başvurunun Arka Planı

CHP'li bir delegenin, 21 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan kurultayın iptali için YSK'ya başvurduğu öğrenildi. İlk olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru, burada reddedilmişti. Bu kararın ardından delege, İlçe Seçim Kurulu'nun kararının iptali için Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, başvuru ile ilgili olarak "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Son olarak, kurultayın iptali talebi YSK'ya taşındı.

YSK'nın kararı, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurultay süreci, partinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Bu gelişmeler ışığında, CHP'nin iç dinamikleri ve kurultayda alınacak kararlar, partinin siyasi stratejileri üzerinde etkili olacaktır.