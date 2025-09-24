YSK Başkanı Yener: Başlamış Olan Kongre Durdurulamaz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'daki Olağanüstü İl Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Başlamış olan bir kongrenin durdurulması mümkün değildir. Kurulumuz, başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" dedi. Bu açıklama, CHP'nin kongresinin hukuki süreçleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme Kararı ve YSK Toplantısı

Bugün gerçekleştirilen YSK toplantısında, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması yönündeki talebi ele alındı. YSK, mahkemenin 2015/254 sayılı ara kararını göz önünde bulundurarak, kongrenin durdurulmasına ilişkin talebi değerlendirdi. Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen müzekkereye atıfta bulunarak, kongre sürecinin devamı hakkında görüş talep edildiğini belirtti.

YSK'nın Değerlendirmesi

Yener, YSK'nın saat 13.30'da gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, daha önceki kararlarında da yer alan hukuk normlarına vurgu yaptı. Anayasa'nın 79. maddesi ve seçim hukuku ile ilgili yasalar çerçevesinde, başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığını ifade etti. Bu çerçevede, YSK'nın aldığı karar, CHP'nin İstanbul'daki olağanüstü kongresinin devam edeceğini ortaya koydu.

YSK'nın bu kararı, partinin iç dinamikleri ve gelecekteki siyasi gündemi açısından da önemli bir etki yaratabilir. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin devam etmesi, parti içindeki güç dengeleri ve seçim stratejileri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. YSK'nın kararı, siyasi arenada tartışmalara yol açabilecek bir durum olarak öne çıkıyor.

Yener’in açıklamaları, YSK'nın bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukuki süreçleri değerlendirdiğini gösterirken, aynı zamanda partilerin seçim süreçlerine dair hukuk zeminini de netleştiriyor. Bu bağlamda, YSK'nın almış olduğu karar, Türkiye'deki siyasi süreçlerin nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir referans noktası olma özelliği taşıyor.