Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tunceli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de gerçekleştirdiği ziyaretler ve açılış programları ile dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda ilk olarak Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek kentteki projeler hakkında bilgi aldı.

Valilik Ziyareti ve Fidan Dikimi

Bakan Uraloğlu, Tunceli Valiliği'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında valilik bahçesine fidan dikti. Bu eylem, çevre bilincine vurgu yaparken, aynı zamanda yerel sürdürülebilirlik projelerine destek amacı taşıdı. Fidan dikiminin ardından, Uraloğlu şeref defterini imzalayarak resmi ziyaretini tamamladı.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Alındı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, kentte gerçekleştirilen ve planlanan altyapı projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bakan, bölgedeki ulaşım ve altyapı yatırımlarının önemine değinerek, bu projelerin yerel ekonomiye ve topluma sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Uraloğlu, hükümetin Tunceli’ye yönelik desteklerini sürdürme kararlılığını ifade etti.

Bu ziyaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yürüttüğü projelerin yerel düzeyde nasıl şekillendiğini gözler önüne sererken, aynı zamanda Tunceli’nin altyapı gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bakan Uraloğlu'nun Tunceli ziyaretinin ardından, bölgedeki projelerin ilerleyişi ve etkileri merakla takip edilecektir.

