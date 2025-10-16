Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağına Dair Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurma sözü verdiğini duyurdu. Trump, bu gelişmenin uluslararası enerji piyasalarında önemli bir etki yaratabileceğini ve Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlama çabaları açısından kayda değer bir adım olduğunu ifade etti.

Trump'ın Açıklamaları

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Trump, Modi'nin kendisine Rus petrolü alımını durduracağına dair güvence verdiğini belirtti. "Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasından memnun değildim ve (Modi) bugün bana bunun gerçekleşmeyeceğine dair güvence verdi. Bu, büyük bir adım" şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump, Hindistan'ın sevkiyatları "hemen" durduramayacağını, ancak sürecin yakın zamanda sona ereceğini vurguladı.

Hindistan ve Çin'in Rolü

Rusya'nın deniz yoluyla ihraç ettiği ham petrolün en büyük alıcıları arasında Hindistan ve Çin yer almakta. Eylül ayında Rusya, Hindistan'a günde yaklaşık 1.62 milyon varil petrol ihraç etti. Bu miktar, Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Modi, ABD'nin baskılarına karşı direnirken, Hint yetkililer Rusya'dan yapılan petrol alımlarının ulusal enerji güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu.

ABD'nin Ticaret Politikaları

Trump, Hindistan ile iki ülke arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin başarısız olması üzerine bu yaz Hindistan'a yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Ayrıca, Hindistan'ın Rus petrolü alımı nedeniyle ek yüzde 25 tarife uygulandı. Bu adımlar, ABD'nin enerji güvenliği ve uluslararası piyasalardaki dengelerin sağlanması için attığı önemli adımlar arasında yer alıyor.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurma kararı, uluslararası enerji piyasalarında yankı uyandırırken, Trump'ın bu konuda attığı adımların sonuçları merak ediliyor. Özellikle Çin'in de benzer bir adım atıp atmayacağı, küresel enerji dengeleri açısından önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.