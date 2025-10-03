Dolar
Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı

Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı

Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da gerçekleştirilen MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı. Bu önemli etkinlikte, Bakan Güler'in yanı sıra Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Türkiye'nin Ulanbatur Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş de yer aldı. Açılışta, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve savunma sanayisindeki gelişmelerin önemi vurgulandı.

İki Ülke Arasındaki İş Birliğinin Önemi

Bakan Güler, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Moğolistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin derinliğine dikkat çekerek, "Bugün burada dost ve kardeş ülke Moğolistan'da açılışını icra ettiğimiz fabrikamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu fabrika, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, son yıllarda savunma sanayisi alanında hızla gelişen iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir," dedi. Güler, tesisin açılışının iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Teknoloji Paylaşımı ve Yerel Kapasite Gelişimi

Projenin, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk temelinde inşa edildiğini ifade eden Güler, savunma sanayisinin yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda ekonomik iş birliği, istihdam ve teknik bilgi değişimi anlamına geldiğini vurguladı. Güler, "Açılışını yaptığımız bu tesis, Moğolistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlarken, yerel kapasiteyi güçlendirecek ve iki ülke arasındaki dayanışmayı pekiştirecektir," şeklinde konuştu.

Güvenlik ve İstikrar İçin Ortak Çabalar

Bakan Güler, Türkiye olarak bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrar için büyük çabalar sarf ettiklerini belirtti. "Kardeş, dost ve müttefik ülkelerle yapıcı ve samimi ilişkiler geliştiriyoruz. Moğolistan gibi köklü ve tarihi bağlarımızın bulunduğu bir ülkeyle de ortak kazanım temelinde geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürmek yegane amacımızdır," dedi. Güler, bu iş birliklerinin bölgedeki istikrar ve güvenliğin güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda, Bakan Güler, Moğolistan'ın yöneticilerine, MKE AŞ'ye ve tesisin açılışında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Tesisin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, katılımcılara sevgi ve saygılarını iletti.

#Ekonomi
#Politika
