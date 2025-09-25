Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Politika Ömer Çelik: Netanyahu'nun Soykırım Suçundan Yargılanması Gerekiyor

Ömer Çelik: Netanyahu'nun Soykırım Suçundan Yargılanması Gerekiyor

Yayınlanma 14
14
Ömer Çelik: Netanyahu'nun Soykırım Suçundan Yargılanması Gerekiyor
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Üsküdar İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Çelik, Netanyahu hükümetinin uyguladığı politikaların, insanlık tarihinin görmediği bir zulüm ile sonuçlandığını belirterek, bu eylemleri "açık bir soykırım suçu" olarak nitelendirdi.

Netanyahu Hükümeti ve İnsanlık Suçları

Ömer Çelik, konuşmasında, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki insanlara karşı uyguladığı katliamların ve soykırım siyaseti ile devam ettiğini vurguladı. Bu durumun, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok farklı kesiminden gelen tepki ve eleştirilerle de desteklendiğine dikkat çekti. Çelik, "Bu durumu mesafeli değerlendiren kuruluşlar bile, yaşananların insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu kabul etmektedir," dedi.

Yargılanma İhtiyacı

Çelik, Netanyahu ve hükümetinin insanlığa karşı suç işlemekten yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Bu alçaklığın mutlaka cezalandırılması, insanlık haysiyeti ve değerleri için elzemdir," şeklinde konuştu. Yargı sürecinin, insanlığın medeniyet kazanımlarının korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler ve Gazze Meselesi

AK Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze konusunu gündeme getirdiğine de değindi. Çelik, bu toplantının, dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki duruma çekme açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. "Dünyanın en önemli gündem maddesi Gazze'deki gelişmelerdir," diyen Çelik, bu meseleye dair uluslararası toplumun daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Ömer Çelik'in açıklamaları, Netanyahu hükümetinin uygulamalarına yönelik artan eleştirilerin ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelerin bir yansıması niteliğinde. Türkiye'nin bu konudaki duruşu, hem bölgesel hem de küresel ölçekte önem taşıyor.

#Haberler
#Politika
