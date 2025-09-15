Dolar
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini almak amacıyla düzenleyeceği toplantılarda akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini dinleyecek. Bu süreç, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Toplantı Takvimi ve Katılımcılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, komisyonun 10. toplantısı 17 Eylül 2023 tarihinde, 11. toplantısı ise 18 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Her iki toplantı da TBMM Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapılacak.

17 Eylül'deki 10. toplantının birinci oturumunda, çatışma çözümü üzerine çalışan akademisyenler yer alacak. Bu oturumda, Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevta Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, alanındaki deneyimlerini ve önerilerini paylaşacak. İkinci oturumda ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini aktaracaklar.

Sivil Toplum Kuruluşları ile İletişim

18 Eylül'deki 11. toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Bu bağlamda Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu gibi çeşitli STK'ların görüşleri alınacak. Ayrıca, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşlar da toplantıya katılacak.

Bu toplantılar, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Komisyonun faaliyetleri, sivil toplumun ve akademik çevrelerin sesini duyurması açısından önemli bir platform oluşturacak.

