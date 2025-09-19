Dolar
Haberin Gündemi Politika MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Yayınlanma
14
MHP'li Kalaycı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kalaycı, yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve hükümetinin akıbeti, Adolf Hitler gibi olacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, MHP'nin Gazze'ye yönelik saldırılara karşı tutumunu ve İsrail hükümetinin eylemlerine duyduğu tepkiyi yansıtıyor.

Kalaycı'nın Açıklamaları ve Tepkileri

Mustafa Kalaycı, partisinin Çumra İlçe Başkanlık binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve bu durumu insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Kalaycı, "İsrail, katildir. İsrail, canidir. İsrail, teröristtir" diyerek, bu tür eylemlerin uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Batı ülkelerinin çifte standartlı yaklaşımını eleştirerek, Filistin'in tanınması konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Terörsüz Bir Gelecek Hedefi

Kalaycı, Türkiye'nin terörsüz bir ülke olma hedefinin altını çizerken, "Bu gelişmelerle Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğini tahkim etmesi gerektiği ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, Suriye'deki PKK'nın uzantılarının İsrail'in güdümünde hareket ettiğini ifade eden Kalaycı, Türk devlet aklının bu duruma asla müsaade etmeyeceğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde alternatif planların mevcut olduğunu ve gerektiğinde gereken adımları atacağını da sözlerine ekledi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, geçmişteki mücadelelerden örnekler verdi. Çanakkale, Sakarya ve 15 Temmuz gibi tarihi zaferlerin, milletin dayanışma içinde hareket ettiğinde neler başarabileceğini gösterdiğini vurguladı. Kalaycı, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin menfaatine olacak" ifadesiyle, bu konudaki kararlılıklarını dile getirdi.

Konya'da gerçekleşen etkinlikte Kalaycı'nın sözleri, MHP'nin dış politika konusundaki duruşunu ve partinin ulusal güvenlik hassasiyetlerini net bir şekilde ortaya koydu. Bu tür açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki tutumunu etkileyebilirken, partinin içindeki birlik ve beraberlik mesajları da dikkat çekti.

#Haberler
#Politika
