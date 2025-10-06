MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2025 yılı sertifikalı tohum destek ödemelerinin zamanında yapılabilmesi için ilgili bakanlığa soru önergesi sundu. Bu önerge, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Döviz Dalgalanmalarının Tarımsal Üretime Etkisi

Baki Ersoy, önergesinde küresel döviz dalgalanmalarının tarımsal üretim girdilerinin maliyetleri üzerindeki etkilerini vurguladı. Bu dalgalanmaların, çiftçilerin üretim planlamalarını zorlaştırdığını belirtirken, çiftçilerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için destek ödemelerinin zamanında yapılmasının kritik olduğunu ifade etti. Sertifikalı tohum desteği, üreticilerin verimliliklerini artırmalarına ve üretim süreçlerini daha öngörülebilir biçimde yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

Finansal Yüklerin Hafifletilmesi ve Motivasyonun Artırılması

Ersoy, 2025 yılına ait sertifikalı tohum destek ödemelerinin zamanından önce yapılmasının, çiftçilerin finansal yükünü hafifletmekle kalmayacağını, aynı zamanda motivasyonlarını da artırarak tarımsal üretimde sürekliliği ve istikrarı güçlendireceğini belirtti. Destek ödemelerinin hızlı bir şekilde çiftçilerin hesaplarına aktarılması, girdi temininde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi açısından önemlidir. Bu durum, üretim planlamalarının zamanında yapılabilmesini ve ulusal tarımsal üretim kapasitesinin korunmasını sağlayacaktır.

Bakanlıkla İletişim ve Beklentiler

Baki Ersoy, önergesinde ayrıca 2025 yılı sertifikalı tohum destek ödemelerinin takvimine dair bilgi talep etti. Çiftçilerin yeni üretim dönemlerinde mağduriyet yaşamamaları adına bu ödemelerin hızlandırılması yönünde bir çalışmanın olup olmadığını sordu. Bu tür önlemler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.