Eski Bakan Agah Oktay Güner, Ankara’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara’da 88 yaşında hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Güner, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayata veda etti. 1977-1978 yılları arasında Türkiye Ticaret Bakanı, 1996 yılında ise Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yapmış olan Güner, siyasi kariyeri boyunca birçok parti ve kuruluşta üst düzey görevlerde bulundu.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Güner’in cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural ve çok sayıda yakın dostu katıldı. Cenaze töreninde, Güner’in yaşamı ve siyasi kariyeri hakkında anekdotlar paylaşıldı. Katılımcılar, Güner’in kamu hizmetine olan katkılarını ve kültürel alanındaki başarılarını hatırlayarak, kendisini andılar.

Agah Oktay Güner’in Siyasi Kariyeri

Agah Oktay Güner, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir figür olarak yer almıştır. Çeşitli siyasi partilerdeki görevleriyle tanınan Güner, özellikle kültürel politikalar üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Kültür Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve geliştirme konularında önemli adımlar atmıştır. Güner’in siyasi kariyeri, sadece bakanlık dönemleriyle sınırlı kalmayıp, birçok yerel ve ulusal düzeydeki projelerde de yer almasıyla zenginleşmiştir.

Agah Oktay Güner’in vefatı, ailesi, dostları ve sevenleri üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Siyasi yaşamı boyunca birçok insana ilham kaynağı olmuş olan Güner, ardında bıraktığı mirasla hatırlanmaya devam edecektir. Cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilen eski Bakan Güner, burada sonsuzluğa uğurlandı.