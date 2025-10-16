Dolar
Euro
Gram Altın
DEM Partisi'nden Öcalan İle İlgili Çağrı

DEM Partisi'nden Öcalan İle İlgili Çağrı

DEM Partisi'nden Öcalan İle İlgili Çağrı
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Doğan, komisyonun amacının çatışmanın sona erdirilmesi olduğunu belirterek, bu süreçte zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

Komisyonun Sorumlulukları

Toplantıda, Doğan, komisyonun Öcalan'ın görüşlerinin alınması için gerekli formülasyonu bulmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. "Komisyon, çatışmanın sonlandırılmasını istiyor, bu nedenle Öcalan ile doğrudan görüşme sağlanması gerekmektedir," dedi. Doğan, bu adımın atılmaması durumunun komisyonun hedefleri ile dinleme faaliyetleri arasındaki çelişkiyi derinleştirdiğini ifade etti.

Çalışmalar ve Rapor Süreci

Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda oluşturulan komisyonun çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve bu süreç sonunda bir raporun hazırlanmasının beklendiğini belirtti. "Her siyasi parti kendi raporunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. DEM Parti olarak biz de raporumuzla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve tamamlandığında detayları kamuoyuyla paylaşacağız," dedi.

Süreçle İlgili Bilgilendirmeler

Doğan, süreçle ilgili kampanyaların ve buluşmaların devam edeceğini de vurgulayarak, bu konularda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı. Öcalan ile görüşmenin henüz sağlanmamış olmasının, komisyonun dinleme faaliyetlerinin sona ermesinin ardından bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi. "Bu çelişkinin bir an önce giderilmesi gerekiyor," diyen Doğan, çeşitli açıklamalar ve çağrılarla karşı karşıya kaldıklarını, bu sorulara doğrudan Öcalan'ın yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Doğan, "Kimsenin Türkiye'ye zaman kaybettirmemesi gerekiyor," şeklinde konuşarak, komisyonun bu konuda sorumluluk alması gerektiğini yineledi. Bu çağrı, Türkiye'deki barış süreçlerinin hızlandırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

