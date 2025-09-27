CHP'nin Başiskele İlçe Kongresinde Kavga Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kongresi, Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre, gün içerisinde yaşanan gerginlik ve sonrasında çıkan kavga ile gündeme damga vurdu. Mevcut İlçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, konuşmalar sırasında beklenmedik olaylar yaşandı.

Gergin Anlar

Kongre esnasında Uğur Falay'ın yaptığı konuşma sırasında, bir partilinin müdahalesi dikkat çekti. Bu müdahale üzerine divan üyeleri, partiliyi uyararak ortamın sakinleştirilmesi için çaba gösterdi. Ancak bu uyarı, durumu daha da gerdi ve dışarı çıkmaya çalışan partili ile diğer delegeler arasında tartışmalar başladı.

Kavganın Boyutu

Yaşanan tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, kongreye katılan diğer partililer ve divan üyeleri tarafından müdahale edilerek sonlandırıldı. Olayın ardından kongre, gergin bir atmosfer altında devam etti ve bu durum, katılımcılar arasında kaygıya neden oldu.

CHP'nin bu kongresinde yaşanan olaylar, partinin içindeki gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kongre sürecinin, partinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor. Hem mevcut başkan Uğur Falay hem de eski başkan Anıl Acurman, delegelerden destek almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Olayın ardından, CHP'nin iç yapısındaki gerginliklerin nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kongre, parti içindeki iktidar mücadelelerinin ve mevcut durumun daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.