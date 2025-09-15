CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın İptal Davası 24 Ekim’e Ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı ve 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın duruşması, 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşma, yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve mahkeme, davanın seyrine ilişkin ara karar alarak duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.

Davanın Gelişimi ve Süreci

CHP’nin kurultaylarının iptali için yapılan başvurunun ardından mahkeme süreci başladı. Duruşmada, tarafların sunduğu deliller ve argümanlar değerlendirildi. Mahkeme, dosyada bazı eksikliklerin bulunduğunu belirterek, bu eksikliklerin tamamlanmasının ardından davanın devam edeceğini duyurdu. Bu durum, CHP’nin kurultay takvimini etkileme potansiyeli taşıyor.

CHP Avukatının Açıklamaları

Duruşma sonrasında basın mensuplarına bilgi veren CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, mahkemenin erteleme kararını beklediklerini ifade etti. Çağlayan, "Ara kararlar yerine getirildikten sonra duruşmanın devam edeceğini umuyoruz. Kurultayımızı yapma kararlılığımız sürüyor. Genel Başkan Yardımcımız ve Parti sözcümüz, konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır. Kurultayımızı tamamladıktan sonra, bir sonraki celsede durum değerlendirmesi yapacağız" şeklinde konuştu.

Kurultay ve Siyasi Ortam

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı, partinin iç dinamikleri ve siyasi stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Bu kurultayda, parti yönetiminde yapılacak değişiklikler ve yeni politikaların belirlenmesi bekleniyor. Kurultayın iptali talebi ise, partinin geleceği açısından tartışmalara yol açmış durumda. Bu süreç, CHP’nin hem iç yapısını hem de siyasi pozisyonunu etkileyebilir.

24 Ekim’de yapılacak olan duruşmada, mahkemenin alacağı karar, CHP’nin kurultay takvimini ve parti içindeki güç dengelerini belirleyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, hem parti üyeleri hem de siyasi gözlemciler, duruşmayı yakından takip edecek.