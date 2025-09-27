Dolar
41,5106 %0,71
Euro
48,6006 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı

CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve bağımsız bir belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardında, CHP'nin inançlı kadroları ile ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteği olduğunu belirtti.

Rekor Oy Oranı ve Başarı İlişkisi

İsa Yıldırım, 2024 seçimlerinde %55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini ifade ederek, bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeği olduğunu vurguladı. Ancak, bu başarıya rağmen, partinin yerel düzeydeki yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, ilçe başkanının, partinin üye sayısını kısıtlayarak yeni üyeleri engellemeye çalıştığını ve bu durumun partinin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Parti İçi Uyuşmazlıklar ve Tepkiler

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, ilçe başkanının, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenleri rencide eden ifadeler kullandığını ifade etti. Yıldırım, bu durumun, kendilerine oy veren vatandaşların büyük bir kırgınlık yaşamasına yol açtığını ve bu nedenle halkla sağlıklı bir iletişim kuramaz hale geldiklerini belirtti. Ülkücü ve muhafazakar seçmenlerin, kendilerine yönelik hakaretleri kabul etmediğini vurgulayan Yıldırım, bu gruptan gelen tepkilerin, partinin içindeki çatışmaların boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Aksu'ya Hizmet Vurgusu

İsa Yıldırım, açıklamalarında, tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet etmek olduğunu ve hiçbir gücün kendilerini bu amaçtan alıkoyamayacağını belirtti. Bağımsız bir belediye başkanı olarak, Aksu için daha huzurlu, güçlü ve kararlı bir hizmet anlayışıyla yola devam edeceğini dile getiren Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur" ifadesini kullandı. Bu bağlamda, mensubu bulunduğu CHP'den istifa etme kararını aldığını ve bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

#Antalya
#Chp
#İstifa
#İsa Yıldırım
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
#Magazin / 27 Eylül 2025
Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı
Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı
#Teknoloji / 27 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
CHP'nin Başiskele İlçe Kongresinde Kavga Çıktı
CHP'nin Başiskele İlçe Kongresinde Kavga Çıktı
Politika
Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi
Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi
Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun İhraç Kararına İtiraz
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun İhraç Kararına İtiraz
YKS Ek Tercihleri İçin Son Gün Ne Zaman? ÖSYM Takvimine Göre YKS Ek Tercih Tarihleri
YKS Ek Tercihleri İçin Son Gün Ne Zaman? ÖSYM Takvimine Göre YKS Ek Tercih Tarihleri
Güllü Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güllü Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Trump’tan TikTok için kritik hamle: kararnameyi imzaladı, şirket ABD'de kalıyor!
Trump’tan TikTok için kritik hamle: kararnameyi imzaladı, şirket ABD'de kalıyor!
Ergin Ataman'dan Futbola Eleştiri: Avrupa'da Başarı Yok
Ergin Ataman'dan Futbola Eleştiri: Avrupa'da Başarı Yok
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft