CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve bağımsız bir belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardında, CHP'nin inançlı kadroları ile ülkücü ve muhafazakar Aksuluların desteği olduğunu belirtti.

Rekor Oy Oranı ve Başarı İlişkisi

İsa Yıldırım, 2024 seçimlerinde %55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini ifade ederek, bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeği olduğunu vurguladı. Ancak, bu başarıya rağmen, partinin yerel düzeydeki yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, ilçe başkanının, partinin üye sayısını kısıtlayarak yeni üyeleri engellemeye çalıştığını ve bu durumun partinin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Parti İçi Uyuşmazlıklar ve Tepkiler

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, ilçe başkanının, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenleri rencide eden ifadeler kullandığını ifade etti. Yıldırım, bu durumun, kendilerine oy veren vatandaşların büyük bir kırgınlık yaşamasına yol açtığını ve bu nedenle halkla sağlıklı bir iletişim kuramaz hale geldiklerini belirtti. Ülkücü ve muhafazakar seçmenlerin, kendilerine yönelik hakaretleri kabul etmediğini vurgulayan Yıldırım, bu gruptan gelen tepkilerin, partinin içindeki çatışmaların boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Aksu'ya Hizmet Vurgusu

İsa Yıldırım, açıklamalarında, tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet etmek olduğunu ve hiçbir gücün kendilerini bu amaçtan alıkoyamayacağını belirtti. Bağımsız bir belediye başkanı olarak, Aksu için daha huzurlu, güçlü ve kararlı bir hizmet anlayışıyla yola devam edeceğini dile getiren Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur" ifadesini kullandı. Bu bağlamda, mensubu bulunduğu CHP'den istifa etme kararını aldığını ve bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.