Başkan Kurnaz: "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede gerçekleştirdikleri her projede ve etkinlikte vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını vurguladı. Kurnaz, "İlkadım’da attığımız her adımda vatandaşımızı dinleyerek, onların talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapsamında Vatandaşlarla Buluşma

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve eski AK Parti Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Başoğlu, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Esad da katıldı. Program, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı’na yapılan ziyaretle başladı. Ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi ve Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Eğitime Destek Platformu ziyaret edilerek vatandaşların talepleri dinlendi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Kurnaz, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bizim için en değerli güç, milletimizin birliği ve beraberliğidir. İlkadım’da atılan her adımda, vatandaşımızı dinleyerek, onların talep ve beklentilerini merkeze alıyoruz. İlçemizin büyümesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için bu buluşmalar bizlere ışık tutuyor. Burada gördüğümüz tablo, milletimizin geleceğe olan inancını ve umudunu bir kez daha ortaya koydu. Bu vesileyle buluşmamıza katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlkadım olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna en güçlü desteği vereceğimize inanıyorum" dedi.

Milletin Kardeşliği ve Gelecek Vizyonu

Milletvekili Cengiz Tokmak ise birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda en büyük gücümüz milletimizin birliği ve kardeşliğidir. İlkadım’da gördüğümüz bu birlik ve beraberlik tablosu, bize daha güçlü bir gelecek inşa etme noktasında büyük umut veriyor. İlkadım’ın dinamizmi, genç nüfusu, çalışkan esnafı ve geleceğe inanan insanlarıyla bu vizyona önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek ülkemizin daha aydınlık yarınlarına doğru yol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.