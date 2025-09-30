Dolar
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü

Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü

Yayınlanma
14
Bartın'da Milletvekilinin Cevabı Köylüleri Güldürdü
Okunma Süresi: 2 dk

Bartın’ın Ulus ilçesinde gerçekleştirilen bir ziyaret sırasında Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz’ın verdiği yanıt, köylüler arasında gülüşmelere neden oldu. Ziyaret, yerel halkın taleplerini dinlemek ve sorunlarını çözmek amacıyla düzenlendi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Aldatmaz, samimi diyaloglarıyla dikkat çekti.

Köylülerle Bir Araya Geldi

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ulus ilçesine bağlı Ağa köyünü ziyaret ederek burada yaşayanların taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında, çiftlik çayı kenarında yaşayan Sıdıka Caymaz isimli bir vatandaş, her sel olayında arazisinin suya karıştığını belirterek Milletvekili Aldatmaz’dan istinat duvarı yapılmasını talep etti. Caymaz, "Bahçe duvarına 2 kez taş tahkimat yaptılar ama yine de sel, toprağımı alıp götürüyor. Ulupınar taş ocağında dalgakıran devasa kayalarla çay kenarına taş yığma istiyoruz. 3 sene geçti ama hâlâ taş yok bahanesiyle bu yapılamadı. Bizim 750 metrekare tarım arazimiz sele gitti" ifadelerini kullandı.

Çözüm Arayışları

Milletvekili Aldatmaz, köydeki sorunları çözmek için çalışmalara devam edeceğini belirtirken, köylülerden gelen taleplerin önemine vurgu yaptı. Sıdıka Caymaz’ın "Beni aldatmazsınız değil mi?" şeklindeki sorusuna, Aldatmaz’ın "Benim soyadım Aldatmaz" yanıtı, ortamda gülüşmelere neden oldu. Bu samimi diyalog, ziyaretin sıcaklığını artırdı ve Milletvekilinin köylülerle olan iletişimini güçlendirdi.

Ziyaret sırasında Aldatmaz, köylülerin dertlerini dinleyerek bazı sorunlar için önerilerde bulundu ve notlar alarak çözüm sürecine katkı sağlamayı hedefledi. Bu tür ziyaretlerin, yerel halkla olan iletişimi artırarak sorunların daha hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacağı ifade ediliyor.

