Bakan Yerlikaya: Türkiye'deki Yabancıların Sayısı 3 Milyon 615 Bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısının 31 Ekim 2025 itibarıyla 3 milyon 615 bin 491 olduğunu duyurdu. Bu sayı, geçici koruma altındaki Suriyeliler, ikamet izni sahipleri ve uluslararası koruma altındakileri kapsamaktadır.

Yabancıların Dağılımı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, yasal kalış hakkı olan yabancıların 2 milyon 381 bin 326'sı geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 1 milyon 85 bin 40'ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125'i uluslararası koruma altında bulunan bireylerden oluşmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin göç politikalarının ve uluslararası koruma mekanizmalarının etkisini göstermektedir.

Bütçe Görüşmeleri ve İç Güvenlik Politikaları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirirken, Bakan Yerlikaya'nın sunumunda, bakanlığının bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8,56 olduğunu belirtti. 2026 yılı için tahmin edilen bütçe miktarı ise 1 trilyon 476 milyar lira olarak açıklanmıştır. Bakan, güvenlik alanında klasik kolluk anlayışını aşarak, proaktif bir yaklaşım benimsediklerini ve suçun oluşmadan önce önlenmesine yönelik stratejiler geliştirdiklerini vurguladı.

Suç Oranlarında Düşüş

Yerlikaya, 2024 yılında kişilere karşı işlenen suç sayısının 2025 yılındaki oranının yüzde 7,8 azaldığını bildirdi. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçların da önemli ölçüde düştüğünü, 2024 yılının ilk 10 ayında 170 bin 104 olayın yaşandığını, 2025 yılının aynı döneminde ise bu sayının yüzde 22,6 azalarak 131 bin 695'e gerilediğini ifade etti. Hırsızlık suçlarının da azaldığını belirten Yerlikaya, bu konuda aydınlatma oranının yüzde 90,3'e çıktığını vurguladı.

Ruhsatsız Silah ve Aranan Kişilerle Mücadele

Ruhsatsız silah temini ve suçun önlenmesi konusuna değinen Bakan Yerlikaya, yıl içerisinde güvenlik güçleri tarafından 166 bin 692 kişinin yakalandığını, bunların önemli bir kısmının hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişiler olduğunu açıkladı. Ruhsatsız silahların ele geçirilmesi amacıyla özel ekiplerin kurulduğunu ve uygulanan operasyonlar sonucu toplamda 90 bin 574 silahın ele geçirildiğini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Bakan, Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranlarının azalma eğiliminde olduğunu, 2024 yılının ilk 10 ayında 290 kadın cinayeti işlendiğini, bu yıl aynı dönemde ise bu sayının 217'ye düştüğünü bildirdi. Kadına yönelik şiddeti önlemek için teknolojik kapasitelerin artırıldığını ve Elektronik İzleme Merkezi aracılığıyla şiddet uygulayanların takip edildiğini ifade etti.

Göç Yönetimi ve Düzensiz Göçle Mücadele

Yabancıların Türkiye'deki durumu hakkında detaylar veren Bakan Yerlikaya, 2025 yılında 1 milyon 297 bin 705 Suriyelinin gönüllü olarak vatanlarına döndüğünü belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, bu yılın ilk 10 ayında 3 bin 627 göçmen kaçakçısının tutuklandığını ifade etti. Türkiye, göç yönetiminde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, mobil göç noktası araçlarıyla kimlik kontrollerini gerçekleştirmekte ve düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar atmaktadır.

Toplantının devamında milletvekillerinin görüş ve önerileriyle İçişleri Bakanlığı’nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması planlanıyor.