Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli

Ankara'da düzenlenen bir toplantıda, Demokrasi ve Emek Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de barış ve çözüm sürecinin ilerlemesi için Abdullah Öcalan ile görüşülmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Hatimoğulları, iktidarın ve devletin bu süreçte henüz somut adımlar atmadığını belirterek, komisyona cesur olmaları çağrısında bulundu.

Toplantıda Öcalan'ın Rolü Vurgulandı

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde 'İl Eş Başkanları' toplantısına katıldı. Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, barış ve demokratik bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekerek, Öcalan'ın çağrısının sadece Kürt halkı için değil, bölgede yaşayan tüm etnik ve inanç grupları için geçerli bir kurtuluş paradigması sunduğunu ifade etti. Hatimoğulları, Öcalan'ın barış çağrısının ardından PKK'nın kongre toplayarak önemli kararlar aldığını hatırlattı ve bu sürecin arka planında yatan tarihi bağlamı ön plana çıkardı.

Komisyonun Görevleri ve Acil İhtiyaçlar

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluş sürecinin değerine değinen Hatimoğulları, bu komisyonun çalışmalarının ana odak noktalarına yönelmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Kürt sorununun demokratik çözümünü güçlendirmek ve toplumsal kabulü artırmak için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte komisyonun, özgürlük yasaları gibi önemli konuları parlamentoya taşımak için hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

Umut Hakkı ve Öcalan ile Görüşme İhtiyacı

Hatimoğulları, komisyonun üzerinde durması gereken acil konulardan birinin 'umut hakkı' olduğunu belirtti. Öcalan'ın özgür yaşam ve çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, bu koşulların sağlanmasının sürecin başarısı için kritik olduğunu belirtti. Komisyona, bu bağlamda İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesi çağrısında bulundu ve bu görüşmenin barış sürecine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Politik İletişim ve İş Birliği Çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da komisyon üyelerinin Öcalan ile görüşme konusundaki olumlu görüşlerini paylaşması, sürecin hızlanması açısından bir umut ışığı olarak değerlendirildi. Hatimoğulları, bu bağlamda tüm siyasi aktörlere, barış ve çözüm sürecine katkı sunma çağrısında bulundu. Öcalan ile görüşecek olan komisyonun, barışa yönelik inancının güçlenmesi gerektiğini vurguladı ve bu adımların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de barış ve çözüm isteniyorsa, bu tür cesur adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.