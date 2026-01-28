Dolar
43,4174 %0.03
Euro
52,0631 %-0.36
Gram Altın
7.371,09 % 2,03
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Aksaray'da Ortaköy Çevreyolu Açılış Töreni Gerçekleşti

Aksaray'da Ortaköy Çevreyolu Açılış Töreni Gerçekleşti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aksaray'da Ortaköy Çevreyolu Açılış Töreni Gerçekleşti
Okunma Süresi: 2 dk

Aksaray'da gerçekleştirilen Ortaköy Çevreyolu açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte ekonomik büyümeye de katkı sağlanacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Ortaköy Çevreyolu’nun hem Aksaray hem de çevre iller için önemli bir ulaşım koridoru olacağını belirtti.

Projenin Detayları ve Amaçları

Ortaköy Çevreyolu projesi, 12 kilometre uzunluğunda olup, bölgenin trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray’ın ulaşım ağının daha da güçleneceğini ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu etkilerde bulunacağını dile getirdi. Ayrıca, projenin inşaat sürecinin önceki yıllara göre daha hızlı ilerlediğini ve bu durumun da bölgedeki iş gücüne katkı sağladığını aktardı.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, "Bu tür projeler, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin artmasına da zemin hazırlar. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, sanayi ve tarım sektörlerinde de büyüme fırsatları sunmaktadır," şeklinde konuştu. Ayrıca, çevre yollarının açılmasının şehir içindeki trafik sıkışıklığını azaltacağına dikkat çekti.

İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Tören sırasında, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının projeye olan katkıları da gündeme geldi. Bakan Uraloğlu, bu tür işbirliklerinin gelecekteki projelerde de devam edeceğini belirterek, ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Aksaray’ın ulaşım altyapısının geliştirilmesi için çeşitli projelerin planlandığını belirten Uraloğlu, bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Aksaray’ın daha da gelişeceğini ifade etti.

Ortaköy Çevreyolu açılış töreninde konuşan diğer yetkililer de projenin bölge için önemine değinerek, ulaşımın kolaylaşmasının yanında bölgenin turizm potansiyelini artıracağına inandıklarını dile getirdiler. Tören, çeşitli etkinliklerle devam etti ve katılımcılara projenin detayları hakkında bilgi verildi.

Blok3, Spotify'dan Kaldırılan Şarkıları İçin Hukuki Süreç Başlatacak
Blok3, Spotify'dan Kaldırılan Şarkıları İçin Hukuki Süreç Başlatacak
#Magazin / 28 Ocak 2026
Anthropic CEO’sundan Yapay Zeka Uyarısı: “Yıkım, Kölelik ve Drone Orduları”
Anthropic CEO’sundan Yapay Zeka Uyarısı: “Yıkım, Kölelik ve Drone Orduları”
#Teknoloji / 28 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Politika
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
Akbank Sanat Şubat Etkinlikleri Sanatseverlerle Buluşuyor
Akbank Sanat Şubat Etkinlikleri Sanatseverlerle Buluşuyor
Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak
Türkiye ile Nijerya Medya ve İletişim Alanında İş Birliği Yapacak
Merve Büyükfırat Kimdir, Neden Öldü? Genç Eczacı Kaç Yaşındaydı?
Merve Büyükfırat Kimdir, Neden Öldü? Genç Eczacı Kaç Yaşındaydı?
Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare
Bestemsu Özdemir'den Minik Bebeğiyle Yeni Kare
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
TikTok’ta ABD Kaynaklı Elektrik Kesintisi Zincirleme Sistem Arızasına Neden Oldu
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
FCSB-Fenerbahçe Maçının Hakemi Belirlendi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft