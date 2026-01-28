Aksaray'da Ortaköy Çevreyolu Açılış Töreni Gerçekleşti

Aksaray'da gerçekleştirilen Ortaköy Çevreyolu açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte ekonomik büyümeye de katkı sağlanacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Ortaköy Çevreyolu’nun hem Aksaray hem de çevre iller için önemli bir ulaşım koridoru olacağını belirtti.

Projenin Detayları ve Amaçları

Ortaköy Çevreyolu projesi, 12 kilometre uzunluğunda olup, bölgenin trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Aksaray’ın ulaşım ağının daha da güçleneceğini ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu etkilerde bulunacağını dile getirdi. Ayrıca, projenin inşaat sürecinin önceki yıllara göre daha hızlı ilerlediğini ve bu durumun da bölgedeki iş gücüne katkı sağladığını aktardı.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, "Bu tür projeler, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin artmasına da zemin hazırlar. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, sanayi ve tarım sektörlerinde de büyüme fırsatları sunmaktadır," şeklinde konuştu. Ayrıca, çevre yollarının açılmasının şehir içindeki trafik sıkışıklığını azaltacağına dikkat çekti.

İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Tören sırasında, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının projeye olan katkıları da gündeme geldi. Bakan Uraloğlu, bu tür işbirliklerinin gelecekteki projelerde de devam edeceğini belirterek, ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Aksaray’ın ulaşım altyapısının geliştirilmesi için çeşitli projelerin planlandığını belirten Uraloğlu, bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Aksaray’ın daha da gelişeceğini ifade etti.

Ortaköy Çevreyolu açılış töreninde konuşan diğer yetkililer de projenin bölge için önemine değinerek, ulaşımın kolaylaşmasının yanında bölgenin turizm potansiyelini artıracağına inandıklarını dile getirdiler. Tören, çeşitli etkinliklerle devam etti ve katılımcılara projenin detayları hakkında bilgi verildi.