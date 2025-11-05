Dolar
Haberin Gündemi Politika ABD Hükümeti 36 Gündür Kapalı: Tarihin En Uzun Kapanması

ABD Hükümeti 36 Gündür Kapalı: Tarihin En Uzun Kapanması

Yayınlanma
Güncellenme
14
ABD Hükümeti 36 Gündür Kapalı: Tarihin En Uzun Kapanması
Okunma Süresi: 3 dk

ABD hükümeti, Kongre'deki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle 36 gündür kapalı durumda. Bu durum, ülkenin tarihindeki en uzun hükümet kapanması olarak kaydedildi. Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan anlaşmazlık, federal hizmetlerin kesintiye uğramasına ve federal çalışanların maaş alamamasına yol açtı.

Bütçe Anlaşmazlığının Sebepleri

Hükümetin kapanma süreci, Temsilciler Meclisi'nin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören bir geçici bütçe tasarısını onaylamasına rağmen, Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan anlaşmazlıkla başlamıştır. Senato, mali yılın sona erdiği 30 Eylül tarihine kadar geçici bütçeyi onaylayamayınca, hükümet yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim itibarıyla harcama yetkisini kaybetti. Bu, 2018-2019 döneminden bu yana ilk kez yaşanan bir kapanma sürecidir ve 36. gününe girmiştir.

Kesintilerin Etkileri

Federal kurumların harcama yetkisinin kaybedilmesi, federal çalışanların maaşsız görev yapmasına neden olurken, kritik hizmetlerde belirgin kesintilere yol açmıştır. Gıda yardımı, çocuk bakımı fonları ve çeşitli sosyal hizmetlerde ciddi azalmalar yaşanıyor. Özellikle, ABD'de her 8 kişiden birinin Ek Beslenme Yardım Programı'na (SNAP) bağımlı olduğu göz önüne alındığında, bu durumun düşük gelirli Amerikalılar üzerindeki etkisi belirgin hale gelmektedir. Fonların kesilmesi, bu ay yalnızca sınırlı gıda yardımlarının dağıtılabilmesine yol açmıştır.

Uçuş Güvenliği ve Havacılık Sektöründeki Kriz

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanmaya devam etmesi durumunda hava sahasının bazı bölgelerinin kapatılması gerektiğini belirtti. Duffy, “Demokratlar, bu durumu bir hafta daha uzatırsanız büyük bir kaos göreceksiniz. Toplu uçuş gecikmeleri ve iptaller meydana gelebilir,” şeklinde konuştu. Kapanma nedeniyle yaklaşık 13 bin hava trafik kontrolörü maaş almadan çalışmaya devam ediyor, bu da havacılık sektöründe ciddi sorunlar yaratma potansiyeline sahip.

Kongre'deki Siyasi Kriz

Kongre’deki bütçe anlaşmazlığının temelinde sağlık harcamaları yatmaktadır. Cumhuriyetçilerin Senato'da geçici bütçe tasarısı için gerekli olan 60 oyu bulamaması, Demokratların desteğini zorunlu kılmıştır. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması ve sosyal harcamalarda yapılan kesintilerin durdurulması gibi talepleri geçici bütçe desteği için şart koşmuşlardır. Cumhuriyetçiler ise bu taleplerin, ABD'lilerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağı gerekçesiyle taviz vermekten kaçınmıştır.

Gelecek Beklentileri

Son günlerde, bazı ılımlı Demokrat ve Cumhuriyetçilerin 27 Kasım'daki "Şükran Günü" bayramı öncesinde bir uzlaşma sağlama eğiliminde olduğu ifade edilmektedir. 2018-2019 yıllarında yaşanan ve 35 gün süren en uzun kapanma süresi, o dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi altında gerçekleşmişti. Mevcut durumun çözülmesi için Kongre’deki müzakerelerin hız kazanması bekleniyor.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
