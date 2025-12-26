Dönüşen Dünyada Liderlik: Türkiye'nin Yeni Yol Haritası

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-Amcham) ve Strong Medya iş birliğiyle düzenlenen bir günlük etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik ve ticari dinamiklerine yön verecek yeni nesil liderlik anlayışı ele alındı. Etkinlikte gerçekleştirilen panellerde, değişen piyasalara uyum sağlamak için gereken liderlik özellikleri, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne katkı sağlayacak stratejiler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Vizyoner Liderlik ve İş Dünyası

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu'nun “Vizyoner Liderlik ve Yeni Nesil İş Dünyası” başlıklı ilk paneli, değişen liderlik anlayışının ve dönüşen iş dünyasının dinamiklerini masaya yatırdı. EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, liderliğin yalnızca mevcut durumu yönetmek değil, geleceği doğru bir şekilde öngörmek ve dönüşümü yönetme becerisi gerektirdiği vurgulandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, etkinliğin açılış konuşmasında, yenilikçi liderlik anlayışının Türkiye’nin ekonomik büyümesinde kritik rol oynadığını belirtti. Ağar’a, Strong Medya YKB Ziya Çiçek ve TABA-Amcham Başkanı S.Ecevit Sanlı tarafından plaket takdim edildi.

Panele katılan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, liderlik yolculuğunun kişisel deneyimlere dayandığını ve dayanıklılık, kurumsallaşma ile uzun vadeli bakış açısının vizyoner liderliğin temel unsurları olduğunu ifade etti. Doğan, doğru iş bölümü ve iş birliği ile küçük bir girişimin büyük bir yapıya dönüşebileceğini belirtti. TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ise liderliğin tarihsel bir olgu olduğunu, ancak günümüzde yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı.

Sürdürülebilir Üretim ve Yeşil Sanayi

Forumun "Türkiye’nin Yeşil Sanayi Rotası: Teknoloji, İhracat ve Çevresel Etki" başlıklı panelinde, sürdürülebilir üretim ve bu alandaki dönüşüm ele alındı. EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderasyonunda başlayan panelde, yeşil dönüşümün sanayi ve ihracat için stratejik bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, 63 yıllık üretim tecrübesini Ar-Ge ve inovasyon ile birleştirerek, uluslararası markalar için güçlü bir üretim kültürü oluşturduklarını belirtti.

Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür, Türkiye'nin güçlü bentonit rezervlerinin doğal ve çevreci üretimde önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, katma değerli ürünlerle 85’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. MAT Filtrasyon Teknolojileri Kurucusu Erdem Akartepe, sanayide rekabet gücünün suyun verimli yönetimi ile ilişkilendirildiğini vurguladı. Ayrıca, dijital dönüşümün çevresel etkileri azaltma konusundaki önemine de dikkat çekildi.

Teknolojik Dönüşüm ve Lojistik

Etkinlikteki bir diğer panel "Yenilikçi Ekosistemler: Yapay Zekâ, Fintek, Dijital Oyun ve Yatırım Dinamikleri" başlığı altında gerçekleştirildi. Panelde, yeni nesil teknolojik gelişmelerin iş dünyası ve girişimcilik ekosistemindeki etkileri tartışıldı. EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, yapay zekâ temelli ticaretin küresel ekonomiyi hızla dönüştürdüğünü belirtti ve Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hiperaktif Kredi CEO’su Alper Özata, finansal erişimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu ifade ederek, kapsayıcı fintek çözümlerinin sosyal riskleri azaltmadaki rolünü vurguladı. Dijital oyun ekosistemine yönelik yorumlar da yapılarak, Türkiye’nin mobil oyun sektöründeki küresel konumu değerlendirildi. Panelin sonunda, lojistiğin yalnızca taşımacılık değil, uçtan uca bir yönetim süreci olarak ele alınması gerektiği ifade edildi.

Gayrimenkul Sektöründeki Dönüşüm

“Sürdürülebilir İnşaat ve Kentleşme: Yeşil Binalar, Enerji Verimliliği” başlıklı panelde, gayrimenkul sektöründeki yeni trendler ve küresel yatırımcıların eğilimleri ele alındı. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, sürdürülebilirliğin yapı teknolojileriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, enerji verimliliğinin konut kalitesinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Panelde konuşan Huzzak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Demir, yüksek faiz ortamının konuta erişimi zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, kentsel dönüşümün stratejik bir araç olarak görülmesi gerektiği ifade edildi. Noyanlar Grup Türkiye Direktörü Yavuz Nural, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası yatırımcılar için cazip bir alternatif haline geldiğini belirtirken, Türkiye’nin coğrafi avantajlarına rağmen yeterli pay alamadığına dikkat çekildi.

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. İbrahimcioğlu, KOSGEB’in yalnızca sanayicilere değil, KOBİ tanımına giren tüm işletmelere hizmet veren kapsayıcı bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Girişimci yaş ortalamasının 27’ye düştüğünü vurgulayan İbrahimcioğlu, Z kuşağının girişimcilik alanında önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.