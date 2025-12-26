Dolar
Diyarbakır'da Şok Edici Cinayet: Sümeyye Durgun'un Ölümü Üzerine Soruşturma Devam Ediyor

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Diyarbakır’da 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’un cinayeti, kentte büyük bir infial yarattı. Genç kadının cesedi, kaybolduktan bir gün sonra bir apartman dairesinde çöp poşeti içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olarak kapıcı S.K. gözaltına alındı. Bu gelişmeler, Durgun’un ailesi ve yakınları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Sümeyye Durgun Kimdir?

Sümeyye Durgun, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 18 yaşında bir genç kadındır. Durgun'un evli olduğu öğrenilirken, kayboluşu ve ardından yaşanan olaylar, toplumda büyük bir üzüntüye yol açtı. Genç kadın, kaybolmadan önce bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılmıştı. Durgun’un cansız bedeni, bir apartman dairesinde yapılan kontrolde çöp poşetinin içinde bulundu ve bu durum cinayet soruşturmasının seyrini değiştirdi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Sümeyye Durgun’un kayboluşunun ardından, apartman dairesine giren mülk sahibi, gördüğü şüpheli bir poşeti polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede Durgun’un başına sert bir cisimle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Bu bulgu, cinayet soruşturmasının yönünü belirledi ve Durgun’un ölümünün arka planındaki detayları aydınlatmaya yönelik çalışmalar hız kazandı.

Cinayet Şüphelisi ve Gözaltı İşlemleri

Cinayetle ilgili geniş bir soruşturma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, olayın şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K.’yı gözaltına aldı. İddialara göre, Durgun ile kapıcı arasında bir tartışma yaşandı ve bu tartışmanın ardından Durgun’un başına sert bir cisimle vurulduğu öne sürülüyor. Şüphelinin, cinayeti işledikten sonra cesedi poşetle saklamaya çalıştığı düşünülüyor. Polis, olay yerinde bulunan deliller ve güvenlik kamera kayıtları üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kesin Ölüm Nedeni ve Soruşturmanın Devamı

Sümeyye Durgun’un kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını devam ettiriyor. Durgun’un ölümü, sadece ailesi için değil, tüm toplum için derin üzüntü kaynağı oldu ve cinayet, Diyarbakır’da güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.

