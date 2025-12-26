Bakan Yumaklı: Denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe el koyduk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen denetimlerde önemli açıklamalarda bulundu. Sarıyer ilçesindeki Kireçburnu bölgesinde yapılan denetimlerin, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik atılan adımların bir parçası olduğunu vurguladı. Yumaklı, bu yıl içerisinde 177 bin denetim gerçekleştirildiğini ve yıl sonuna kadar bu sayının 180 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Denetimlerin Kapsamı ve Amaçları

Bakan Yumaklı, denetimlerin yalnızca uygunsuzlukları tespit etmek amacı taşımadığını, aynı zamanda balıkçıların verimliliğini artırmayı ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu yıl yapılan denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde av malzemesi ile ekipmanına el konulduğu bilgisini verdi. Yumaklı, denetimlerin Artvin'den Hatay'a kadar olan tüm av alanlarını kapsayacağını ve balıkçıların kendilerine belirlenen kurallar çerçevesinde av yapmalarını sağlamaya gayret edeceklerini söyledi.

Balıkçılıkta Üretim Planlaması

Bakan Yumaklı, su ürünleri sektörünün koruma-kullanma dengesini gözeterek ilerlediğini belirtirken, 2024 yılından itibaren sektördeki tüm paydaşların desteğiyle üretim planlaması yapıldığını vurguladı. Yumaklı, 2024 ve 2025 yıllarında üretim planlamasının sonuçlarının denizlerde balık artışı ve balıkçıların gelir artışı gibi olumlu etkiler yaratacağına inandığını ifade etti. Özellikle hamsi üretiminde bu yıl 220 bin tonun üzerinde bir miktar beklediklerini açıkladı.

Türkiye'nin Balıkçılıkta Yükselişi

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin balıkçılık ve su ürünleri üretiminde son 23 yılda kaydettiği gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa'da ikinci, dünyada ise 17. sırada yer aldığını ve 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yumaklı, balıkçılarının yalnızca ulusal sularda değil, uluslararası sularda da avlanmalarını sağlamak amacıyla diğer ülkelerle anlaşmalar yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu bağlamda, Yumaklı, balıkçılara hayırlı ve bereketli avlar dileyerek, suların korunması ve balık stoklarının artırılması için birlikte çalışmanın önemine değindi. Ayrıca, bu yıl 7 bin 500 ton ilave kapasite ile yetiştiricilikte de önemli bir artış hedeflediklerini sözlerine ekledi.