2026 Yılı Bütçe Görüşmelerinin Son Günü: Genel Başkanlar Bir Araya Geldi

Meclis Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son günü başladı. Bugün, bütçe maratonunun finalinde, 2026 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde son konuşmalar yapılacak. Bu görüşmeler, ülkenin mali politikalarının şekilleneceği kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Genel Kurulda Siyasi Partilerin Temsilcileri Bir Arada

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, milletvekillerinin yanı sıra önemli siyasi figürler de yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi isimler, bütçe görüşmelerinin son gününde Genel Kurul'da bir araya geldi.

Görüşmeler Öncesinde Selamlaşmalar

Bütçe görüşmeleri öncesinde, siyasi parti liderleri arasında sıcak bir diyalog yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşarak dostane bir yaklaşım sergiledi. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Bahçeli'ye uzaktan el sallayarak selam verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm siyasi parti liderleriyle tokalaşmasının ardından Genel Kurul'daki yerini aldı.

Bütçe görüşmelerinin bu son aşaması, siyasi partilerin ekonomik politikalarını ve önceliklerini gözler önüne serecek. Ülkenin mali geleceğini etkileyen bu süreçte, her bir liderin görüş ve önerileri dikkatle takip ediliyor. Bütçe kanun teklifinin kabul edilmesi, önümüzdeki yıl için planlanan ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.