Osmanlı'dan günümüze 'Boğaziçi'nin Lezzetleri'

Ünlü şef Ömür Akkor ve Araştırmacı yazar ablası Zennup Pınar Çakmakçı'nın, birlikte hazırladıkları, Yüzyıllar boyu süregelen Boğaziçi'nin kültürel birikimini lezzet odaklı bir esere dönüştürdükleri kitap, raflarda yerini aldı.

ABLA KARDEŞ AKKOR KARDEŞLERİN ESERİ

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkanı olan Hİlmi Türkmen'in himayesinde İstanbul'un yemek kültürü ve gastronomi tarihi özel bir kitapta derlenerek yayınlandı. Gastronomi dünyasının popüler isimlerinden mutfak şefi Ömür Akkor ve ablası Zennup Pınar Çakmakçı tarafından kaleme alınan 'Boğaziçinin Lezzetleri' yüzyıllardır süregelen Boğaziçi'nin kültürel birikimini lezzet odaklı bir çalışma olarak esere dönüştürdü. Boğaziçi hakkında geçmişten gönümüze özel bilgiler ile başlayan kitapta İstanbul'da yaşanan sosyal değişimin yemek kültürümüze yansımasını da takip etmek mümkün.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE HAZIRLANDI

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserde balıkların avlanma tarzlarından hangi ayda hangi balığın tüketileceğine dair geniş bir bilgi sunuluyor. Boğaziçi balıklarının ve her birine özel tariflerin yer aldığı eser yalılarda pişen yemeklerin tariflerine de yer vererek İstanbul'un ve Boğaziçi'nin kültür tarihine özgün bir katkı ortaya koyuyor.

BOĞAZIN BELEDİYE BAŞKANLARI BİRARAYA GELDİ

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğin'nin dönem başkanlığını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Pilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile İBB'nin Birlik temsilcisininde yer aldığı özel toplantı Üsküdar'da gereçleştirildi.

BELGELENMEKTE ÇOK GECİKİLDİ

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hazırlanan eserin aslında bir tarih kitabı olduğunu belirterek, bir sosyolojik eser ve yaşam biçimini günümüze aktardığına temas etti. İstanbul'un zenginliklerinin bu kitapla günümüz ve yarınımıza ışık tutacağına temas eden Türkmen konuşmasını şöyle sürdürdü:

ZENGİNLİKLERİMİZ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Boğaziçi, İstanbul bizlere Allah'ın bir lütfu. Eşsiz bir güzellik. Gerek yemek kültürüyle gerek boğazdaki yaşam ile bambaşka bir değer, zenginlik bizim için.b Bu boğazın kendine has bir kültürü bir yaşam tarzı ve zenginliği var. Bu zenginliği gün yüzüne çıkarma adına hepimize önemli vazifeler düşüyor. Ama Boğaz Belediyeler Birliği olarak sanıyorum en büyük sorumluluk bizlerin. Boğaza kıyısı olan ilçe belediyeleri olarak bu güzellliği halkımızla paylaşmak durumundayız.

BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ GİDERİCEK

Boğazdaki balık kültürü, balık tutma şekli, hangi bölgede, hangi ilçede hangi balıklar var? Bu balıkların pişirilme şekli, mevsimi...Boğazdaki ulaşım kültürü, Boğaz'a kıyısı olan ilçelerdeki yalılar, köşkler hepsi ayrı bir değer birer zenginlik. Ama ne yazık ki bu değeri topluca, tabir yerindeyse eli ayağı düzgün şekilde bir esere dönüştürecek çalışma bugüne kadar yapılamamış. Biz Boğaz Belediyeler Birliği olarak belki de bu alandaki eksiği giderecek bir çalışma ile huzurlarınızdayız.

MERAKLILARI İÇİN BAŞUCU KİTABI

Bu kitap, İstanbul boğazınmın hem geçmişini hem de geleceğini mercek altına almış önemli bir kaynak eser olarak siyasetçilere, gastronomi ile uğraşan uzmanlara, akademisyenlere, İstanbul'da yaşayaşan vatandaşlara ve önemlisi de bu güzel ülkemizin güzel gençlerine bir başucu kitabı olacağından asla şüphem yoktur.

BOĞAZDA TUTULUR SANDALDA PİŞİRİLİRDİ

"Kitap Lansmanında ünlü şefler Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakçı, boğazın yemek kültürüne ilişkin bilgiler verdi. Kullanılan yemek malzemelerinin dolu olduğu bir masa etrafında sunum yapan şefler balık kültürü konusunda şunları anlattı:" Lüfer boğazın en güzel ve kaliteli balığı. Eskiden özel kayıklarla boğaza açılırlar ve teknelerde mangal dahi bulunurdu.

BALIĞA SIKILACAK LİMON KIYIDAKİ AĞAÇLARDAN KOPARILIRDI

Lüfer öyle tutulup daha sonda evlere restoranlara pek taşımazdı. Tutulduktan hemen sonra temizlenir ve mangalda pişirilip orada yenirdi. Limon sıkmak isteyen de kıyıdan bir ağaçtan limonu kopartır ve üzerine sıkardı. Yani lüfer balığı boğaz üzerinde sandalda ya da teknede hemen yenir ve en taze haliyle tüketilirdi. "