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Okul kantinlerinde neler satılamayacak?
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Eğitim - - Editör: Tuğçe Gürel

Okul kantinlerinde neler satılamayacak?

Okul kantinlerinde artık yeni dönem başlıyor. 16 Eylül itibariyle okul kantinlerinde satılan hazır ambalajlı gıda ürünleri için 'Okul Gıdası' logosu kullanılacak.

Okul kantinlerinde artık yeni dönem başlıyor. 16 Eylül itibariyle okul kantinlerinde satılan hazır ambalajlı gıda ürünleri için 'Okul Gıdası' logosu kullanılacak.

16 Eylül itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, 'Okul Gıdası' logosu uygulaması 16 Eylül'de başlıyor. MEB illere gönderdiği yazı ile okullara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını istedi.

Hazırlanan bilgilendirme notunda logo uygulamasının amacı, "Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır" diye anlatıldı.

NELER SATILAMAYACAK?

- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,

- Kızartmalar,

- Cipsler,

- Tüm çikolata türleri, gofretler,

- Tüm şeker ve şekerleme türleri,

- Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,

- Hamurlu, şerbetli tatlılar,

- Tatlandırıcı içeren

NELER SATILABİLECEK?

- Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar,

- Kuru meyveler,

- Kuruyemişler, (tuzsuz, kabuksuz)

- İçme suyu,

- Süt (Pastörize),

- Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu,

- Yoğurt,

- Ayran,

- Peynir (pastörize),

- Günlük haşlanmış yumurta,

- Tam buğday ekmeği, taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler. yiyecek ve içecekler.


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