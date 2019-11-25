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Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Oğuzhan Özyakup Trabzonspor'da iddiası

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un devre arasında Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katacağı iddia edildi.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un devre arasında Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katacağı iddia edildi.

Ankaragücü'nü 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını iyice güçlendiren Trabzonspor, bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kurmaylar, teknik heyetin isteği doğrultusunda savunmanın soluna, orta sahaya ve kanatlara transfer yapma kararı aldı. İzleme Komitesi'nin tavsiye ettiği isimlerin yanı sıra, takımı yukarıya taşıyacak yıldızlar da gündemde.

Beşiktaş'ta sıkıntılı günler geçiren ve İstanbul'dan ayrılmak isteyen Oğuzhan, Trabzonspor yönetimine, 'Size gelmek istiyorum' diye haber göndermişti. Önceki gün Eryaman Stadı'nda oynanan Ankaragücü-Trabzonspor maçında da gündem yine Oğuzhan'dı.

Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bomba açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."

27 yaşında futbolcu orta sahanın her bölgesinde görev yapıyor. Konyaspor maçında son 5 dakika oynayan Oğuzhan bu maça kadar toplam 11 maçta 541 dakika süre aldı.


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