Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Galatasaray, bu sezon sergilediği kadro istikrarıyla öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un sistemiyle uyum sağlayan oyuncular, sezon boyunca istikrarlı performanslarıyla başarıda büyük pay sahibi oldu.

32 haftada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark atarak son 4 haftaya avantajla girdi. Galatasaray, kalan maçlarda 4 puan topladığı takdirde rakiplerinden bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk değişimi minimumda tuttu

Okan Buruk, sezon genelinde ideal 11’inden taviz vermedi. Kalede Fernando Muslera, savunmada Abdülkerim-Sanchez ikilisi, orta sahada Torreira-Sara, hücumda ise Osimhen, Mertens ve Barış Alper gibi isimler forma şansı bulmaya devam etti. Mevki bazlı bazı değişiklikler sakatlık ve form durumuna göre yapıldı.

Sezonun ilk yarısında sağ bekte Kaan Ayhan’ı tercih eden Buruk, ikinci yarıda Przemyslaw Frankowski'yi bu bölgede görevlendirdi. Sol bekte yaşanan istikrarsızlık ise ara transferde Eren Elmalı’nın katılmasıyla sona erdi.

Muslera en çok süre alan isim

2011’den bu yana takımın vazgeçilmezi olan Fernando Muslera, bu sezon da istikrarın sembolü oldu. 31 maçta ilk 11’de yer alan tecrübeli kaleci, 2.790 dakika sahada kaldı. Muslera’yı 2.597 dakikayla Abdülkerim Bardakcı, 2.588 dakikayla ise Lucas Torreira takip etti.

Barış Alper Yılmaz 2.453 dakika ile en çok süre alan hücum oyuncusu olurken, Osimhen 27 maçta 25 kez ilk 11’de yer alarak 2.116 dakika sahada kaldı.

Ara transferlerin katkısı büyük oldu

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Frankowski’den önemli katkılar aldı. Eren, transferinin ardından çıktığı 10 maçta 9 kez ilk 11’de yer aldı. Lemina ise orta sahadaki yükü hafifleterek 630 dakikada etkili bir performans sergiledi. Frankowski de sağ bekte 8 maçta 621 dakika oynayarak ilk 11'in değişmezi oldu.

Galatasaray’ın en çok süre alan oyuncuları:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (dk) Fernando Muslera 31 31 2.790 Abdülkerim Bardakcı 30 30 2.597 Lucas Torreira 30 27 2.588 Barış Alper Yılmaz 30 27 2.453 Davinson Sanchez 27 27 2.361 Gabriel Sara 29 26 2.226 Victor Osimhen 27 25 2.116 Yunus Akgün 28 23 1.935 Dries Mertens 31 21 1.729 Roland Sallai 24 16 1.553