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Narenciye'nin başkenti Mersin'de festival coşkusu
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Narenciye'nin başkenti Mersin'de festival coşkusu

'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır sloganı' ile düzenlenen 8. Narenciye Festivali son derece renkli ve neşeli bir atmosferde yüzbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır sloganı" ile düzenlenen 8. Narenciye Festivali son derece renkli ve neşeli bir atmosferde yüzbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

LİMON VE PORTAKAL KOKULU BİR FESTİVAL

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ta 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye'nin yegane narenciye festivaline evsahipliği yapan Mersin'de son derece eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu geçirildi. Mersin sahil parkında yüzlerce kuruluşunda iştirak ettiği 8. Narenciye Festivalinde kilometreler boyu hazırlanan standlarda narenciye çeşitleri, narenciyeden elde edilen ürünler, yöresel lezzetler, tadım masaları, el sanatları sergileri, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ile sportif faaliyetler günler boyunca ziyaretcilerle buluştu.
Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki festivalin açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile yüzbinlerce vatandaş katıldı.

NARENCİYE VİTAMİN, MERSİN NARENCİYE DEPOSUDUR

Mersin'in narenciye üretimi konusundaki potansiyeline dikkat çeken Vali Pehlivan, "Narenciye hem ilimiz hem ülkemiz hem de bütün dünya için önemli ibr ürün deseni. NArenciye C vitamini, lif ve birçok mireralin deposu olarak tanımlanıyor. Narenciye vitamin ve Mersin'de narenciye deposudur. Dünyanın ve ülkemizin tüketimine, burada üretilen ürünlerin çok önemli bir katkısı vardır. Dünya'da 140'ın üzerinde ülkede narenciye üretiliyor ve bunun 5.4 milyon ton'u ülkemizde, bu rakamın dörtte biri Mersin'de üretiliyor. Narenciyenin ve turunçgilin başkentindeyiz. Özellikle limonda Türkiye geneli üretim 1 milyon ton, ilimizin üretimi ise 860 bin ton. Yani yüzde 55'ine karşılık geliyor. Festivaller kaynaşma, biraraya gelmeve adeta soluklanma vesileleridir. Bu festivalde de 300'e yakın stant, 30'a yakın figürle şenlenmiş durumda. Emeği geçen herkese teşekür ediyorum"dedi.

HUZURU VE BARIŞI SAĞLAYAN ETKİNLİK

Narenciye Festivali'nin toplumdaki huzur ve Barışı Sağlayan önemli Bir etkinlik olduğunu vurgulayan, Büyükşehir belediye BaşKanı Vahap Seçer ise "Mersin'in en ekonomik değerine sahip tarım ürününü tema aldığımız, sadece ekonomik değil, toplumsal prolemlerimizi de çözmemize yardımcı olan çok önemli bir sektörü, narenciye sektörünü tema aldık. Hem şehrimizin hem ülkemizin en süyük sorunu olan işsizlik sorununa da önemli katkı yapan bir sektör Bunları geliştirmek ve tahkim etmek, hem ekonomik hem de toplumsal olarak Mersinimize katkı koyacak. Bu festivaller hem Mersinimizin tanıtımına hem de u güzel insanların bir araya gelmesine önemli katkı sunuyor. Mersin Türkiye demektir, Türkiye'nin özeti demektir" şeklinde konuştu.

BU FESTİVAL'DE HAYAT VAR

Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise festivalin Türkiye'De ilk ve tek olmak özelliği taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Mersin ile özdeşleşmiş, ortak paydamız olan narenciye etrafında, şehrimizin tüm dinamikleri olarak el ele verdik, tek vücut olduk. Festivalimiz böylesine güçlü birlik ve beraberlik ile Mersinimizin neler başarabileceğinin en somut, en güzel örneğidir. ilmek ilmek işlediğimiz figürlerimiz ile tam bir görsel şölen sunuyoruz. Oluşturduğumuz bu narenciye dünyasında emek, ekip ruhu. dayanışma, hayal gücü, sanat ve enerji var. ülkemizde yapılan bir çok meyve fistivali var. Mersin Narenciye Festivali'ni diğerlerinden ayıran bir farklılığı var. Bu farklılık, narenciye ürünlerinin bizzat kendisinin süsleme aracı olarak kullanılmasıdır. Süslemelerde kullanılan 100 bir kilogram, 500 bir adet narenciye var. Günde ortalama 70 kişi ile 10 bin saati aşan işgücü var. Bu özelliği ile festivalimiz, Türkiye'nin ilk, tek ve en görkemli festivalidir. Buradaki ürünleri festival sonunda halkımıza dağıtacağız."

PORTAKALI İLK KEZ GÖRENLERDE VAR

Konuşmaların ardından festivalin startı resmen verilirken, narenciye çeşmesinden portakal suyu içen ve halka ikram eden protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet ettiler. Yediden yetmişyediye yüzbinlerce Mersinli ile şehirde ikamet eden Suriye, Rusya, Ukrayna, Afganistan ve Ortadoğulu sığınmacılarında iştirak ettiği narenciye festivali aynı zamanda sosyal kaynaşma mekanı oldu. Narenciye kültürüne bilmeyen sığınmacılar tarafından kendilerine yapılan ikramlar adeta kapışıldı. Hayatlarında bu kadar Narenciye ürününü bir arada görmediklerini anlatan Rus ve Ukraynalı sığınmacılar hayatlarının en ilginç anılarını Mersin'de yaşadıklarını anlattılar.


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