Murat Göğebakan'ın Yaşamı Sinema Perdesinde: 'Kalbim Yaralı' Filmi 8 Aralık'ta Vizyonda

Melih Göğebakan, şu anda Uluslararası Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten bir yapımcı olarak tanınmakta ve şimdi, Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak olan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin çok büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde, filmin fragmanı ve afişi izleyicilerle paylaşıldı. 8 Aralık tarihinde vizyona girmeye hazırlanan bu yapımda yönetmen koltuğunu Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryo Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alındı. Ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ı başarıyla canlandıran oyuncu ise Burak Sevinç oldu.

Murat Göğebakan, "Ben Sana Aşık Oldum" ve "Vurgunum" gibi şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş bir isimdi. Onun dolu dolu yaşam öyküsü, seyirciler üzerinde derin bir etki bırakacak. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmış olması, hastalığı ve derin yaralarıyla dolu aldatılma hikayesi, müzik kariyeriyle bütünleştirilerek beyaz perdeye yansıtılacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ediyor. Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş ve Güney Kılınç da filmin önemli rollerinde yer alıyor. Film, sanatçının hayatındaki dönüm noktalarını ve yaşama sıkı sıkıya tutunma çabalarını seyirciye gösterirken en dokunaklı anlarından biri, "Kanseri yendim, ihaneti yenemedim" sözleriyle öne çıkıyor.

Kral FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği bu film, Murat Göğebakan'ın adı hala ve her zaman "sevda" ile anılan ve milyonlarca insanın kalbinde özel bir yer edinen hayat hikayesini, müzik kariyerindeki başarılarını ve aşkla dolu sınavlarını anlatacak.

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı", seyircilerle 8 Aralık'ta sinemalarda buluşacak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.