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Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor

Muhsin Yazıcoğlu sevdalılarının kurduğu ve kısa MYP olan Milli Yol Partisi Mersnin ilçelerinde Akdeniz;, Yenişehir ve Silifke İlçe Kongrelerini tamamlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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Muhsin Yazıcoğlu sevdalılarının kurduğu ve kısa MYP olan Milli Yol Partisi Mersnin ilçelerinde Akdeniz;, Yenişehir ve Silifke İlçe Kongrelerini tamamlayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Milli Yol Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Mersin İl Başkanı Hasan Köse kongrelere katılarak gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akdeniz ve Yenişehir İlçe Kongreleri Henna Palace Kına evinde yapıldı. Yenişehir ilçe kongresinni divan başkanlığnı Milli Yol Partisi Mersin İl Yönetim Kurulu üyesi Dehri Kanat'ın yaptığı kongrede ve Nejla Taş Milli Yol Partisi Yenişehir İlçe başkanı seçildi.

Akdeniz İlçe kongresinin devan başkanlığını Milli Yol Partisi Tarsus İlçe Başkanı Zekeriya Nuranoğlu'nun yaptığı kongrede Ayfer Desteli Milli Yol Partisi Akdeniz İlçe Başkanı seçildi. Silifke İlçe Başkanlığına Abdullah Bolat seçildi.

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