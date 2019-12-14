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Milli Piyango'da umut kuyruğu
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Milli Piyango'da umut kuyruğu

Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişenin önünde onlarca metrelik umut kuyrukları oluştu.

Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişenin önünde onlarca metrelik umut kuyrukları oluştu.

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı.


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