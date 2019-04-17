Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk'un, öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlara 'çocukların ihtiyaçlarının hassasiyetle dikkate alınması' yönünde yaptığı çağrı sonrası harekete geçti.

Dünya çapında birçok genci intihara yönlendiren 'Mavi Balina' ve 'Momo' oyunlarına ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı gençleri bilinçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Eğitim Bilişim Ağı' çatısı altında yeni bir portal hazırlandı.

www.eba.gov.tr/siber-guvenlik adresinden erişilebilen 'Siber Güvenlik Portalı'nda güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi pek çok konu başlığında, çocuklara hitap edebilecek animasyonlar ve renkli infografikler yer alıyor. Siber güvenlik oyunu sayesinde hedef kitle dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir şekilde bilinçlenmiş olacak.