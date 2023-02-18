Mersin Özel Destek Bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında gerçekleşen yoğun göçle birlikte Mersin'in 'Özel Destek' kapsamına alınması çağrısını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrasında şehirde gelişen komplikasyonları değerlendirmek ve bundan sonraki sürece dair atılması gereken adımlar hakkında görüş alşverisinde bulunmak üzere iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Seçer, katılımcılara, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrasında bölgede ve şehirde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YA HABERLERİ YOK, YA GÖRMEZLİKTEN GELİYORLAR

Mersin'in nüfusunun deprem sonrasında yaklaşık olarak 350 bin kişi arttığına dikkat çeken Seçer, bu rakama şehirdeki su tüketimi oranlarında yaptıkları ölçümler ile ulaştıklarını hatırlattı. Şeherideki su kullanımıyla ilgili tablo hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

Tespitler reel rakamlar üzerinden. Dolayısıyla bizim prajeksiyonlarımızda bunlar önemli gösterge. Bunu niye detaylı anlatıyorum?

Üzülerek şunu, ifade edeyim, devletin bir çok kurumunun şu anki Mersin gerçeğinden ya haberi yok ya görmemezlikten geliyor. Bunu çok net söylüyorum.

Gidin başka bir kurumun yöneticisine söyleyin; 'Mersin'de nüfus artışı ne? Kardeşim, çok abartıyorlar' derler.

50 bin der, 100 bin der, tablo budur. Bundan daha net bir gösterge olamaz. Valilik biliyorsunuz kaydı da kaldırdı ama kayıt aldığı dönemlerde dahi ben biliyorum 150 binin üzerinde kayıt alındı. Yani böyle bir tablo var.

Şu anda kayıt alınmıyor. Bizim şu anda objektif ölçüm yapabileceğimiz tek enstürüman, su tükekimi. Onun için bunun dikkate alınmasını istiyorum."

MERSİN'İN KAPISI MİSAFİRLERİNE AÇIK

Son birkaç gündür özellikle sğınmacı girişlerinin çok alt düzeye döştüğünü aktaran Başkan Seçer, Kendisine konuya dair gelen bir bilgi olmadığını belirterek şumları söyledi.

"Ancak bizim kendi şehrimizin insanlarıyla ilgili sınırlamayı bir tarafa bırakın ben şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; bu şehrin nüfusunun artması hiçbirimizi korkutmasın.

Bir felaket yaşamı nüfus var. Zaten şehir gelişen bir şehir. Biz öncelikle onları bağrımıza basalım. Onların gidecek başka yeri var ama Mersin kadar onlara avantaj sağlayacak yer sayısı Türkiye'de çok az. Akrabası var. mesafe yakın, iklim şartları uygun.

O sebeple deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın talep etmeleri durumunda her zaman Mersin'imizin kapısının açık olduğunu buradan duyurmamız lazım.

Deprem sonrasında Mersin'e gelen yaklaşık 350 bin kişiden ortalama 15-200 bin kişi şehirde kalacak.

MERSİN YATIRIMDA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINA ALINMALI

Mersin'deki nüfus artışına dikkat çeken Başkan Vahap Seçer, "Şimdi 200 bin kalıcı nüfus geldi buraya. Zaten 400 bin sığınmacı vardı. 50 bin daha geldiğini çok rahat söyleyebilirim. Budaha fazlada olabilir. 200 bin yeni nüfus geldi. Bunlar en asgari rakamlar. Bu şehrin nüfusu 2.5 milon. 2.7 milyon arasına kadar ulaşabilir. Bizim yıllardır beklediğimiz yatırımlar, havaalanını ayrı tutuyorum. Nüfus ayrı da kalsa artsa da zaten bitmek üzere olan bir yatırım ama toplu taşıma artık çok önemli bir hale geliyor" şeklinde konuştu.

Mersin'in büyümesiyle birlikte yatırımların daha da önem kazandığına dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin'in yatırımda öncelikli il kapsamına alınması gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim istediğimiz belli. Altyapı yapacağız. Yol yapacağız. Ben yapacağım, karayolları yapacak, öteki yapacak. DSİ yapacak. Kim yapacaksa yapacak.

Özel bir statüyle burada yatırımda öncelikli ilk kapsamına alınacak. Bu kadar basit. Bana vereceği borcu İller Bankası artık verecek. Bana atılacak Metro imzası bir an önce atılacak. Bu kadar basit."

MERSİN'İN İŞBİRLİĞİNE İHTİYACI VAR

Kurumların belediyelerle işbirliği içinde olması gerektiğinin önemine de işaret eden Başkan Seçer, şöyle dedi: "Mersin'in işbirliğine ihtiyacı var.

Başta kamu kurumları, hepimiz bu ülkeyi sorumlulumuz çerçevesinde değerine değer katmaya, yönetmeye çalışıyoruz.

Yerel yönetimler kamu kurumları içesinide en organize kurumlardır"