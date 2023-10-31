Türkiye'nin önde gelen prodüksiyon firmalarından Medya24 Prodüksiyon, son düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır" temalı ödül gecesinde büyük bir başarıya imza attı. Elit Medya Group'un organize ettiği "Yılın Uluslararası Marka Ödülleri" etkinliği, önceki akşam Sarıyer Event Garden'da görkemli bir şekilde gerçekleşti. Gecenin yıldızlarından biri olan Medya24 Prodüksiyon, "Yılın Başarılı Prodüksiyon Firması" ödülünü kazanarak büyük bir onur yaşadı.

Bu özel geceye yaklaşık 300 davetli, Kader İkizler ve Mustafa Calban'ın ev sahipliğiyle katıldı. Etkinliğin ana teması olan "Kadına Şiddete Hayır," toplumsal bir soruna dikkat çekme amacını taşıyordu. Gecenin sunuculuğunu ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy üstlendi. Ancak gecenin en büyük sürprizi, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın muhteşem konseriydi. Demet Akalın, sahne performansıyla gecenin damgasını vurarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Medya24 Prodüksiyon'un "Yılın Başarılı Prodüksiyon Firması" ödülü, şirketin sektördeki üstün yetenek ve yaratıcılığını bir kez daha teyit etti. Bu ödül, Medya24 Prodüksiyon'un sadece ticari başarısını değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlılığını da yansıtmaktadır. Kadına şiddet, toplumumuzun en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor ve böylesine önemli bir konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik büyük bir anlam taşıyor.

Medya24 Prodüksiyon, yaratıcı prodüksiyonlar, etkileyici reklam kampanyaları ve güçlü medya projeleriyle sektördeki liderliğini sürdürmektedir. Yaratıcı bir ekip tarafından yönetilen şirket, müşterilerine en iyi prodüksiyon hizmetlerini sunmayı taahhüt eder. Bu ödül, Medya24 Prodüksiyon'un sektördeki yüksek standartları ve mükemmeliyeti temsil ettiğini gösteriyor.

Medya24 Prodüksiyon'un kurucuları İlker Karaca ve Mine Karaca, bu ödülle birlikte prodüksiyon alanındaki liderliklerini daha da pekiştiriyorlar. Şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve yaratıcı projeler üretmek için büyük bir özveri ve özgünlükle çalışmaktadır. Bu ödül, İlker Karaca ve Mine Karaca'nın liderliklerindeki güçlü ve başarılı bir ekip oluşturduğunu gösteriyor.

Bu tür etkinlikler, sadece başarılı işletmelerin ödüllendirilmesine hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorunlara dikkat çekmek için güçlü bir platform sunar. Kadına şiddet gibi ciddi bir konuya vurgu yaparak, bu tür etkinlikler toplumun farkındalığını artırabilir ve bu sorunla mücadeleye katkı sağlayabilir. Medya24 Prodüksiyon'un bu ödülü kazanması, işletmenin hem sektördeki üstünlüğünü hem de topluma olan duyarlılığını bir araya getiriyor.

Elit Medya Grubu'nun sahibi olan Kader İkizler, etkinlik yönetimi ve medya alanında büyük başarılara imza atıyor. Kader İkizler, Türkiye'nin önde gelen etkinlik yönetimi şirketlerinden biri olan Elit Medya Grubu'nu kurarak büyük bir özveri ve başarı ile bu alanda emin adımlarla ilerliyor. Kader İkizler'in etkinlik yönetimi konusundaki uzmanlığı, geçmişte birçok başarılı etkinlik ve ödül törenine ev sahipliği yapmasına katkı sağlamış durumda.

Elit Medya Grubu, Instagram sayfasında, geride bıraktığı etkinlikleri ve ödül törenlerini düzenli olarak sergileyerek elde ettiği başarıları tüm dünyaya duyuruyor. Kader İkizler'in liderliğinde Elit Medya Grubu, farklı alanlardan ünlü isimleri ağırlayarak unutulmaz etkinliklere imza atmıştır.

Örneğin, "Yılın Marka Güzellik Ödülleri" etkinliği, Kader İkizler ve Mustafa Calban'ın sunuculuğunda Sheraton İstanbul Şehir Merkezi'nde gerçekleşmiş ve güzellik sektörünün öncü markalarına ödüller verilmiştir. Ayrıca, Kader İkizler'in liderliğinde gerçekleştirilen temalı etkinlikler, toplumsal konulara dikkat çekmektedir.

Elit Medya Grubu, gelecekte de başarılı etkinlikler ve ödül törenleri düzenlemeye devam edecektir.

Özellikle "Yılın Markası Ödülleri" gibi etkinlikler, Türkiye'nin önde gelen markalarını ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kader İkizler, Elit Medya Grubu'nda yönetici olarak yer alarak, bireylerin televizyon programlarına ve ödül törenlerine katılımını sağlamayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Elit Medya Grubu, basın danışmanlığı, sosyal medya yönetimi, kurumsal kimlik danışmanlığı gibi bir dizi hizmet sunmaktadır.

Kader İkizler'in liderliğindeki Elit Medya Grubu, etkinlik yönetimi alanında Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmıştır.

Kader İkizler ve Mustafa Calban, bu iki ismin birleşimi, gelecekte daha fazla başarılı projeye imza atacaklarına işaret etmektedir. Bu güçlü işbirliği, gelecekte daha fazla yenilikçi projeyi ve etkinliği bizlere sunacaktır. Ayrıca, Kader İkizler ve Mustafa Calban, toplumsal sorunlara dikkat çeken etkinliklerle de kendilerini öne çıkarmaktadır. Örneğin, "Kadına Şiddete Hayır" temalı ödül töreni, kadına yönelik şiddeti önlemeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Gecenin bir anlamı da, "Cumhuriyetin 100. yılında bize bu mutluluğu yaşattıkları" şeklinde ifade edilmiştir.

Bu etkinlikler ve projelerle Kader İkizler ve Mustafa Calban, topluma katkı sağlamaya devam ediyorlar.