Maltepeliler'den, Depremzedelere 70 Ton Yardım

Maltepe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından depremden etkilenen vatandaşlar için 'Dayanışma İyileştirir' sloganıyla yardım kampanyası başladı.

7'den 77'ye, gencinden yaşlısına herkesin seferber olduğu yardım çalışmaları kapsamında ulaştırılan yardım paketlerinden çıkan notlar ise duygulandırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'AFAD), İstanbul Valiliği ve Maltepe Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen yardımda toplanan altı Tır, 70 ton ihtiyaç malzemesi, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

YardımTır'ında, tulum, yorgan, yastık, ısıtıcı, bebek kıyafetleri, kıyafet, atkı, bere, çorap, çocuk bezi, bebek maması, su ve erzak yer aldı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU

Yardım kampanyasının çalışmaları Yaçın Kızılay Spor Merkezi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür merkezi ve muhtarlıklardan devam ediyor. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmada, kurulan insan zinciriyle toplanan yardım kolileri, tırlara yüklendi.

Yardımlarda hayırsever işadamları ve halkın da ihtiyaç malzemesi desteği verdiği görülürken, Maltepelilerin özverili çalışmaları ise takdir topladı.

8 YAŞINDAKİ EBRAR'IN NOTU DUYGULANDIRDI

Herkesin tam bir seferberlikle çalıştığı ve destek sunduğu çalışmalarda, yardım paketlerinin içinden çıkan notlar ise duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Özellikle 8 yaşındaki bir çocuğun gönderdiği pakette çıkan "Hepiniz için çok geçmiş olsun. Orada üşümeyin diye bu kıyafetleri verdik. Ben Ebrah, 8 yaşındayım, 2.sınıfa gidiyorum."

"Tekrar geçmiş olsun. Allah yardım etsin". notu ise hem görevlileri, hem de gönüllü olarak destek sunan vatandaşları duygulandırdı.

İHTİYAÇ DUYULAN YARDIMLAR

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç duyulan battaniye, tüplü ısıtıcı, gıda konservesi, çocuk bezini toplama merkezlerine getirerek depremden etkilenenlere destekde bulunabilecek.

ENKAZDAN 10 KİŞİYİ KURTARDILAR

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Burada 10'dan fazla vatandaşı enkazdan kurtaran ekiplere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.

Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 Vilayeti etkileyen depremle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a gitti.

AFAD tarafından Hatay'daki çalışmalara katılmasına karar verilen ekipler, olay yerine varır varmaz çalışmalarına başladı. Depremin en yıkıcı etkisini gösterdiği Odabaşı Mahallesi'ndeki çöken evlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ile birlikte ekipler, 10'dan fazla kişiyi enkazın altından canlı olarak çıkardı. 1 ambulans ve 1 arama kurtarma aracıyla bölgede olan ekipler, yaralı vatandaşlara da ambulans desteği verdi.

10'DAN FAZLA KİŞİYİ ENKAZDAN KURTARDILAR

Başkan Ali Kılıç, ekipleri bölgede ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hizmetlerinden ötürü ekiplere teşekkürlerini iletti. Ali Kılıç, “Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. 10 ilimizde depremden hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum."

"Enkazda kurtarılmayı bekleyen ve yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Biz Hatay'a geldik. Kent yerle bir. Koordinasyon tam olarak hala sağlanamamış. Yüzlerce çökmüş bina var. İnsanlar kendi dar olanakları ile enkaz altındaki akrabalarını arıyorlar” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin bölgeye ilk hareket eden ekiplerden biri olduğuna vurgu yapan Kılıç, “Arama kurtarma ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor."

"2 günde 10'dan fazla kişiyi canlı kurtardılar. Bu zorlu şartlarda, koordinasyon sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda büyük işlere imza atıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

7 TIR YARDIM HATAY'A ULAŞTI

Maltepe Belediyesi'nin depremin hemen ardından başlattığı yardım seferberliğine binlerce kişi destek verdi. İlk gün sabaha kadar yüzlerce vatandaş insan zinciri oluşturarak yola çıkardığı 7 yardım tırı Hatay'a ulaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yardımları dağıtmaya başladıklarını belirten Başkan Ali Kılıç, “Çağrımıza destek veren tüm Maltepelilere teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çaba gösterdiler ve bir günde 7 tır dolusu malzemeyi deprem bölgesine ulaştırdık” dedi.

Detaylı bilgi çin 0216 388 19 20 numaralı telefon arayabilirler.